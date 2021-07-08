Стосується кожного: Скрытое преступление в Белогородке (эфир от 09.07.2021)

8 июля 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Скрытое преступление в Белогородке (эфир от 09.07.2021)
Стосується кожного: Скрытое преступление в Белогородке (эфир от 09.07.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 июля. Тема – Скрытое преступление в Белогородке.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Для небольшого городка Белогородка под Киевом, Троица закончилась трагедией. Взорвалась пятиэтажка, в которой живет 120 человек. Черный густой дым видно было даже в столице - в 30 километрах от города. Когда дым рассеялся, выяснилось, что пожаром хотели скрыть убийство мужчины. По подозрению в убийстве задержали 43-летнего жителя этого же дома. Он все время находился на месте трагедии и активно помогал тушить огонь. После первых признаний подозреваемый от своих слов уже отказывается. Да еще и очень обижается, что в народе его прозвали людоедом – из-за чрезмерной жестокости и вырезанные органы жертвы. Продуманное жестокое преступление или несчастный случай и выбитое признание?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 9 июля в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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