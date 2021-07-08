Стосується кожного: Биологическая выгода (эфир от 08.07.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 июля. Тема – Биологическая выгода. Проверка без предупреждения.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : в октябре 2018 многодетные родители - Мария Макарова и Вячеслав Ермоленко пообещали в студии в корне изменить жизнь, чтобы вернуть своих детей в семью, которые за родительской халатности оказались в приемной семье. После эфира программы Мария и Вячеслав успели трижды стать родителями. Но недавно один ребенок умер, а соседи снова обвинили родителей в безответственности.

Теперь Мария боится, что у нее заберут и младших детей. Что же еще изменилось в семье Марии и Вячеслава за 2 года после программы, и почему они до сих пор под пристальным наблюдением чиновников и соседей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн 8 июля в 18:00 на канале Интер, а после эфира на нашем сайте TV.UA.