Стосується кожного: Биологическая выгода (эфир от 08.07.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 8 июля. Тема – Биологическая выгода. Проверка без предупреждения.
Теперь Мария боится, что у нее заберут и младших детей. Что же еще изменилось в семье Марии и Вячеслава за 2 года после программы, и почему они до сих пор под пристальным наблюдением чиновников и соседей?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн 8 июля в 18:00 на канале Интер, а после эфира на нашем сайте TV.UA.