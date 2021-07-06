Стосується кожного: В тени преступления (эфир от 07.07.2021)

6 июля 2021 23:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: В тени преступления (эфир от 07.07.2021)
Стосується кожного: В тени преступления (эфир от 07.07.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 7 июля. Тема – В тени преступления.

Читайте такжеОрел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 34-летняя Вита Данькова уже два года находится в следственном изоляторе на Черкащине. Женщина обратилась в редакцию за помощью после того, как ее двух сыновей, без предупреждения, отобрали у родной бабушки. 58-летняя Нина Птичник вынуждена была заменить внукам маму, поскольку ее дочь попала за решетку по обвинению в жестоком убийстве. Не дождавшись результатов следствия, детей просто изъяли. Зато, односельчане говорят, что вздохнули с облегчением, когда узнали, что детей забрали. Староста считает, что только в новой семье у детей появится шанс на новую жизнь. Материнская забота сквозь решетку или предвзятое отношение к семье обвиняемого матери?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн 7 июля на канале Интер в 18:00, а после эфира онлайн на сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Стосується кожного: Перетягивание детей (эфир от 06.07.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Перетягивание детей (эфир от 06.07.2021)
Выгорание или дорога не туда: как различить и что делать – советы психолога
Психология

Выгорание или дорога не туда: как различить и что делать – советы психолога
MamaRika на 35-й неделе беременности оказалась под капельницей: Невесело, не все ОК
Новости

MamaRika на 35-й неделе беременности оказалась под капельницей: Невесело, не все ОК
Напитки в жару, которые охлаждают лучше, чем вода
Еда и рецепты

Напитки в жару, которые охлаждают лучше, чем вода

Популярное на сайте

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)

Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)
Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака

Как придать волосам шелковистости: ТОП-4 лайфхака
Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака

Названы пагубные зависимости, к которым склонны знаки Зодиака

Популярное видео

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)

Можешь мне верить: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK