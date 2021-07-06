Стосується кожного: В тени преступления (эфир от 07.07.2021)
6 июля 2021 23:20
Юлия Туренко
Стосується кожного: В тени преступления (эфир от 07.07.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 7 июля. Тема – В тени преступления.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 34-летняя Вита Данькова уже два года находится в следственном изоляторе на Черкащине. Женщина обратилась в редакцию за помощью после того, как ее двух сыновей, без предупреждения, отобрали у родной бабушки. 58-летняя Нина Птичник вынуждена была заменить внукам маму, поскольку ее дочь попала за решетку по обвинению в жестоком убийстве. Не дождавшись результатов следствия, детей просто изъяли. Зато, односельчане говорят, что вздохнули с облегчением, когда узнали, что детей забрали. Староста считает, что только в новой семье у детей появится шанс на новую жизнь. Материнская забота сквозь решетку или предвзятое отношение к семье обвиняемого матери?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн 7 июля на канале Интер в 18:00, а после эфира онлайн на сайте TV.UA.