Стосується кожного: Перетягивание детей (эфир от 06.07.2021)

5 июля 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Перетягивание детей (эфир от 06.07.2021)
Стосується кожного: Перетягивание детей (эфир от 06.07.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 июля. Тема – Перетягивание детей.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 66-летняя Галина Лобур из Днепропетровской области уже два месяца не может вернуть домой своих внучек. Галина Ильинична стала многодетной бабушкой, когда ее сын, 43-летний Алексей Лобур, решил создать семью с мамой двоих детей, 38-летней Евгенией Мироненко. Впоследствии в семье появились еще трое дочерей. И вдруг, многодетная мама собрала вещи и сбежала. В течение шести лет Алексей самостоятельно воспитывал всех пятерых девочек, ничего не зная о местонахождении их мамы. А когда у Алексея появились отношения с другой женщиной, которая готова была стать мамой пяти детям, их просто изъяли, а отдали... родной маме. Зато, многодетная Евгения Мироненко утверждает, что все шесть лет она была рядом со своими дочерьми, но боялась мужа. Бегство от жестокости мужа или хитрость безответственной мамы?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн 6 июля на канале Интер в 20:00, а после эфира онлайн на сайте TV.UA.

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