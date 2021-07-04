Improv Live Show 2 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2021)
4 июля 2021 00:30
Юлия Туренко
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 04.07.2021)
пресс-служба
4 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA выйдет 14 выпуск юмористической программы Improv Live Show-2. 14 выпуск Improv Live Show 2 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 14 выпуске проекта Improv Live Show 2 сезон
: Второй сезон шоу комической импровизации – в самом разгаре! Четверка импровизаторов Вова Шумко, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Костя Трембовецкий тщательно готовились к съемкам. Придумали новые импровизации, пригласили новых звездных гостей и позвали нового ведущего Александра Педана. Единственное, что осталось неизменным – весь юмор рождается прямо на сцене перед зрителями без заготовок и предварительного сценария. А помогают шутить приглашенные звезды. На этот раз шутить вместе с импровизаторами будут Анна Ризатдинова, Санта Димопулос и Арам Арзуманян.
14 выпуск проекта Improv Live Show 2 сезон смотрите в 23:10 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все материалы и выпуски проекта Improv Live Show – онлайн ПО ССЫЛКЕ.