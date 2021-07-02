Стосується кожного: Вызов взрослым (эфир от 02.07.2021)

2 июля 2021 01:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Вызов взрослым (эфир от 02.07.2021)
Стосується кожного: Вызов взрослым (эфир от 02.07.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 июля. Тема – Вызов взрослым.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 18-летняя Анастасия Ясько из Черниговской области три недели назад сбежала из дома вместе со своими братьями и сестрами, спасаясь от домашнего насилия, издевательств и побоев. 5 лет назад в семье Анастасии случилось большое горе – умер ее многодетный любящий отец. Мама сразу же нашла себе нового сожителя Виктора. Именно отчим, утверждает Настя, превратил жизнь ее родных в настоящий ад. Сейчас большая семья живет в доме покойной бабушки. Живут бедно – без воды, света и тепла, но дружно. Дети до сих пор напуганы, не могут оправиться от всего пережитого. А больше всего сейчас боятся за жизнь своей мамы, которая осталась с отчимом. В студии «Касается каждого» – шокирующая история большой многодетной семьи, которая долго скрывала правду о своей жизни за закрытыми дверями.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 2 июля в 18:05 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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