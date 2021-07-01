Стосується кожного: Отец по соседству (эфир от 01.07.2021)
1 июля 2021 00:30
Стосується кожного: Отец по соседству (эфир от 01.07.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 1 июля. Тема – Отец по соседству.
Стосується кожного: 6-летний Николай и 9-летний Стас из Днепропетровской области очень скучают по своему отцу, который переехал к соседке и теперь не признает их сыновьями. Многодетная мать, Ирина Острогляд, до сих пор не может смириться с тем, что ее сожитель Сергей, которому она родила двух сыновей, бросил семью ради другой. Сергей Янчук действительно сомневается в отцовстве и в верность бывшей не верит, ведь она в суде, под давлением, заставила его признать младшего сына. Новая сожительница Сергея утверждает, что человек бросил Ирину за ее постоянные измены, а теперь соседка мстит и хочет повесить на него чужих детей ради алиментов. Как человек оказался между двумя соседками, и смогут ли результаты теста ДНК изменить жизнь двух мальчиков, которые считают соседа отцом?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 1 июля в 18:05 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.