Стосується кожного: Отец по соседству (эфир от 01.07.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Отец по соседству (эфир от 01.07.2021) пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 1 июля. Тема – Отец по соседству.