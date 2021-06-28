Стосується кожного: Материнская граница (эфир от 29.06.2021)
28 июня 2021 20:30
Юлия Туренко
Стосується кожного: Материнская граница (эфир от 29.06.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 29 июня. Тема – Материнская граница.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 9-летнего Руслана забрали прямо из школы 14 апреля. Мальчик оказался в интернате после жалобы в социальные службы его бабушки. 64-летняя Анна Антонюк увидела синяки на теле своего старшего внука. Теперь она беспокоится о безопасности всех детей в семье своей дочери –
из-за жестокости ее сожителя. 42-летний Игорь Скалат признает, что накануне изъятия наказал 9-летнего Руслана. Но обвинения тещи в жестокости отвергает и считает их местью за прошлые обиды. Спасение внука от отчима-тирана или месть оскорбленной бабушки. Какая судьба ждет 9-летнего Руслана? И останутся ли другие дети в семье, где царит насилие?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 29 июня в 18:05 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.