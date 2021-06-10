Стосується кожного: ДТП на тротуаре (эфир от 09.06.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 9 июня. Тема – ДТП на тротуаре.
Жуткая авария произошла на днях в Виннице. Неуправляемая автомашина на большой скорости вылетела на тротуар, зацепила ограждение и сбила 13-летнего Андрея Тарасюка, который головой влетел в железную арматуру. За рулем автомобиля сидела 43-летняя винничанка. Свидетели утверждали, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, и это несмотря на то, что событие произошло в понедельник утром. Родственники женщины, которая совершила ДТП, избегают комментариев и прячутся от журналистов. Убеждая, что женщина имела проблемы со здоровьем. В студии «Касается каждого» мы говорим о том, почему в Украине ежегодно неадекватные водители калечат пешеходов? И почему, несмотря на общественное возмущение, связи и деньги позволяют опасным водителям и дальше оставаться на свободе.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.