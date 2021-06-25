Стосується кожного: в ток-шоу – о загадочной смерти четырех людей в колодце

Стосується кожного: в ток-шоу – о загадочной смерти четырех людей в колодце

В пятницу, 25 июня, в 18:00 смотрите на «Интере» новый выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Четыре смерти в колодце».

Гости и эксперты программы Стосується кожного 2021 будут говорить о страшной находке, которую обнаружили полицейские в старом колодце в селе Плахтиевка Одесской области.На дне огромной ямы были обнаружены трупы четырех человек – трех мужчин и одной женщины.

Погибшими оказались жители села Плахтиевка. Накануне они праздновали 32-летие Дмитрия Есипова, тело которого нашли в колодце.

Слухи о загадочном убийстве сразу разлетелись по селу. Версии полиции о несчастном случае или массовом самоубийстве местные жители называют ерундой. Родственники погибших начали собственное расследование и выяснили, что последним их видел дядя именинника, 38-летний Владимир Белинский. Мужчина говорит, что оставил племянника с друзьями именно возле этого колодца, но не знает, что с ними случилось дальше.

Родственники погибших сомневаются в правдивости показаний Владимира. Мать и сестра Дмитрия приедут в студию «Касается каждого», чтобы восстановить события того дня. Они хотят добиться справедливости и не верят в то, что Дмитрий и его друзья стали жертвами несчастного случая.

Массовое убийство или загадочное самоубийство? Как четверо взрослых людей оказались в заброшенном колодце? Свидетель, который последним видел компанию друзей в живых, согласился пройти тестирование на полиграфе. Сможет ли Владимир вспомнить детали того вечера, чтобы помочь экспертам в студии «Касается каждого» установить, что же произошло и кому выгодно скрывать настоящие причины гибели четверых людей?

Разбираться в этой запутанной истории будут медицинский психолог, кандидат медицинских наук Наталья Бугаева; адвокат Сергей Бевз; ведущий программы «Свiдок» на телеканале НТН Александр Бондарчук; народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Странная гибель четырех взрослых людей трудно укладывается в рамки несчастного случая или самоубийства, поэтому трагедия в Плахтиевке еще долго будет обрастать новыми версиями, – считает ведущий Андрей Данилевич. – А мы будем следить за развитием событий, потому что знаем: все тайное обязательно становится явным. Берегите себя и отдыхайте как можно дальше от опасности. Это важно. И это касается каждого.

Не пропустите выпуск «Четыре смерти в колодце» – сегодня в 18:00 в ток-шоу «Касается каждого» на «Интере».