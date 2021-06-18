Стосується кожного: 12-летняя школьница обвинила отца своей подружки в изнасиловании

18 июня 2021 12:16 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: 12-летняя школьница обвинила отца своей подружки в изнасиловании
Стосується кожного: 12-летняя школьница обвинила отца своей подружки в изнасиловании
пресс-служба канала Интер

В пятницу, 18 июня, в 18:00 на «Интере» смотрите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Запятнанные преступлением».

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Гости и эксперты программы «Касается каждого» будут говорить о громком скандале на Николаевщине: 12-летняя школьница обвинила отца своей подружки в изнасиловании.

31-летняя многодетная Наталья обратилась в полицию сразу после того, как ее дочь пожаловалась на боли в животе и призналась в том, что с ней произошло. На следующий день мужчину задержали. Виталий не отрицал, что встретил знакомую девочку на улице и привез ее к себе домой. Но был шокирован, когда узнал, что его обвиняют в надругательстве над подружкой дочери.

Жители села разделились на два лагеря: с одной стороны – те, кто поражен дерзостью поступка односельчанина, а с другой – те, кто сомневается в правдивости обвинений девочки. Извращенец, воспользовавшийся доверием ребенка, или многодетный отец, который сам стал жертвой коварства неуправляемого подростка?

Мама пострадавшей девочки, Наталья, решилась предать огласке эту историю. Она приехала на программу, чтобы рассказать о шокирующих признаниях своей 12-летней дочери, доверием которой воспользовался отец ее подруги. Также на ток-шоу приедет жена Виталия, 35-летняя Надежда Марчук. Женщина хочет оправдать мужа, в вину которого она не верит. В студии «Касается каждого» встретятся две семьи, репутация которых навсегда может быть запятнана преступлением против ребенка.

Стосується кожного: 12-летняя школьница обвинила отца своей подружки в изнасиловании / пресс-служба канала Интер
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Какими будут выводы экспертов о вероятных событиях того дня и психофизиологическом состоянии пострадавшей? Что расскажет сама девочка? И какие неожиданные версии событий могут полностью изменить ход следствия?

Разобраться в этой истории помогут эксперты «Касается каждого»: заслуженный юрист Украины Валерий Кострюков, председатель Объединения отцов-одиночек Украины Александр Мазур, полиграфолог Владимир Медведь, психолог Елена Хорина, адвокат Ирина Вдовиченко, телеведущая Светлана Вольнова.

Чтобы узнать правду о событиях того дня, мы договорились о проведении теста на полиграфе, и в дальнейшем будем следить, как продвигается следствие, – рассказывает ведущий Андрей Данилевич. – Но страшно то, что, какая бы из двух сторон ни оказалась виновата в этом деле, 12-летний ребенок уже пострадал и получил огромную психологическую травму. Поэтому сейчас нужно окружить девочку любовью и пониманием. Чтобы избежать преступления, иногда достаточно просто беспокоиться о своих детях, любить их и обнимать. Это важно. И касается каждого.

Стосується кожного: 12-летняя школьница обвинила отца своей подружки в изнасиловании / пресс-служба канала Интер
Напомним, 

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