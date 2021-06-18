Игры детей старшего возраста: канал Украина начал съемки новой криминальной мелодрамы
Канал «Украина» совместно с «Украинской Продакшн Студией» приступили к съемкам 16-серийной картины «Игры детей старшего возраста».
В совершении преступления подозревается учительница английского языка Ариадна Шагалова. Причиной того, что именно она попала под подозрение, стал ее конфликт с этим подростком.
Однако неожиданно для всех подозреваемую берется защищать отец погибшего выпускника – скандально известный адвокат Ярослав Колесников.
История, которую увидит зритель, будет развиваться достаточно динамично. В ней присутствуют, в первую очередь, проявление человечности и сопереживание, – сказал актер Иван Оганесян.
Пытаясь разобраться в причинах совершения убийства и помочь отцу убитого подростка раскрыть дело, Ада Шагалова вынуждена вести следствие. Она даже не догадывается, что тем самым покрывает настоящего убийцу.
Сериал «Игры детей старшего возраста» невозможно определить 1-2 предложениями. Но первостепенным моментом этой истории является то, как важно родителям слышать детей, проявлять внимание и не терять с ними связь, – сказала актриса Любава Грешнова. – Когда взрослые глухи к желаниям и самовыражению своего ребенка, тогда происходят трагические события.
Это довольно сильный драматический и драматургический материал, – поделилась впечатлениями от сценария Любава Грешнова. – Он написан очень современно, стильно и грамотно. В нем много линий, действий и событий. Ярких, правдоподобных и острых. Когда я читала его, то уже тогда ощутила всю бурю эмоций. Для каждой актрисы подарок и счастье – воплотить именно эту историю.
На съемочной площадке сложилась прекрасная рабочая атмосфера, по словам актеров, в этом заслуга каждого человека, который участвует в проекте.
То, что режиссер картины Роман Барабаш, стало для меня решающим фактором для принятия решения, – поделился Иван Оганесян. – Мы уже работали ранее, и у нас сложились хорошие рабочие отношения.