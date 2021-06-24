Сериал Папаньки возвращается: что ждет телезрителей в новом 4 сезоне

23 июня стартовали съемки четвертого сезона любимого семейного сериала «Папаньки» по заказу телеканала СТБ. В продолжении истории четверых друзей и их возлюбленных ждет еще больше приключений.

Главных героев играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими сериальными спутницами – Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян, Ольгой Атанасовой и Наталкой Денисенко.

В 4 сезоне «Папанек» персонаж Егора Крутоголова продолжает покорять просторы бизнеса, только теперь отельного.

В этом сезоне я строю свой отель! А поскольку бизнесмен из меня такой себе, – ну, я имею в виду моего персонажа (смеется): он больше думает о друзьях, о тусовках с ними, о том, чтобы помочь им и самому кайфонуть. И это моему персонажу аукнется, потому что бизнес – это серьезно, и за ним нужно следить, как, собственно, и за детьми, – рассказывает Егор Крутоголов.

В новом сезоне продолжится линия соседства Егора и Бориса Ивановича. Но теперь уже не дома, а в отеле, где Борис Иванович тоже будет работать. Помимо рабочих дел, у Егора будет немало домашних хлопот, так как теперь он уже дважды папанька.

С недетскими проблемами своих детей столкнется и Женя Малышев – персонаж Евгения Сморигина. Его дочери – Вике – исполнится 18 лет, и ей уже ничего нельзя запретить. И сын Максим теперь почти подросток. Создатели сериала интригуют, что в 4 сезоне Вика по-настоящему уйдет из дома и будет жить у своего парня.

А еще у нас на передний план выйдет персонаж Ольги Николаевны, которую играет Виктория Булитко. Мы получили десятки тысяч просьб от ценителей сериала в YouTube, множество писем на почту, на мессенджеры с текстом: «Введите Ольгу Николаевну в сериал!» Ранее это был такой проходной персонаж, а сейчас она будет на уровне практически главных героев. Это неожиданность, которая откроется сразу в первой серии, – говорит Алексей Бланарь.

Интригой остается и то, какие же отношения будут у Ольги Николаевны с Никитой – персонажем Евгения Гашенко. Не менее волнующий вопрос: на ком же женился Саша в конце 3 сезона. Авторы пока не раскрывают этот секрет, но говорят, что герой Андрея Фединчика в 4 сезоне окажется совсем не готовым к семейной жизни.

Еще в новом сезоне появится новый главный персонаж-антагонист – совладелец отеля Стас. Он начнет создавать неприятности для всех папанек, все от него будут страдать: и Егор, и Никита, который работает управляющим в отеле, и Женя Малышев из-за своей жены, а в итоге и Саша тоже.

Над четвертым сезоном работает та же съемочная группа: оператор-постановщик — Константин Чумаков, художник-постановщик – Александра Кодий, руководитель департамента грима – Ирина Белина, руководитель департамента костюмов – Тамара Демченко. И бессменный руководитель проекта – Наталья Каптан. К сплоченной команде присоединился новый режиссер-постановщик — Валерий Шалыга. Работу над «Папаньками»-4 он символично начал в свой день рождения.

У меня сегодня праздник и мне приятно отмечать его на площадке с «Папаньками». После просмотра трёх предыдущих сезонов я всех знаю и заочно уже всех люблю. И очень надеюсь, что вольюсь в сплоченный коллектив. Это очень крутой проект, я как папанька с опытом, отец 3 детей, некоторые серии беру даже на вооружение, – говорит режиссер-постановщик Валерий Шалыга и торжественно разбивает тарелку.

Премьера нового сезона сериала «Папаньки» в эфире СТБ запланирована на 2022 год.