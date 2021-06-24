Бритни Спирс заявила, что отец "распоряжается ее телом"

23 июня в Лос-Анджелесе в Верховном суде прошло слушание, во время которого Бритни Спирс сделал откровенные признания.

Так, 39-летняя поп-исполнительница заявила, что хочет выйти замуж и родить еще детей. Однако Бритни Спирс не может этого сделать, так как ее опекун, которым является отец, на данный момент "распоряжается ее телом".

Еще с 2008 года у артистки стоит внутриматочная спирать от нежелательной беременности, и отец запрещает избавляться от этого средства контрацепции.

Мне сказали, что пока опекунство надо мной в силе, я не могу выходить замуж или заводить ребенка. Внутри меня есть внутриматочная спираль, которая предотвращает нежелательную беременность. Я заслуживаю того, что есть у других людей – семью, ребенка или что-то в этом роде, – заявила Бритни.

Певица Бритни Спирс / социальная сеть Instagram

Также певица возмущена тем, что ее считают достаточно здоровой, чтобы заниматься гастрольной деятельностью, зарабатывая миллионы долларов, но распоряжаться собственным телом - запрещено.

Я работала всю свою жизнь. И заслуживаю на 2-3 года перерыва, – сказала в суде Спирс.

Артистка заявила, что препараты, которые ей назначили против биполярного расстройства, – стоит уменьшить в дозировке, так как она слишком велика. Из-за этого Бритни все время дезориентирована и чувствует себя изможденной.

Отметим, что у певицы подрастает двое сыновей: 15-летний Шон и 14-летний Джейден, которых Спирс родила, пребывая в браке с Кевином Федерляйном, с 2004 по 2007 год.

Бритни Спирс с сыновьями / Fotobank / GettyImages

Напомним,