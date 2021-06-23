Танці з зірками-2021: участница шоу стала главным хореографом проекта

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны «Танці з зірками».

Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. В пятом сезоне главным хореографом проекта станет Алена Шоптенко

Алена Шоптенко

А известная хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу. Создатели шоу уверяют, что такого праздника красоты и бального танца зрители еще не видели.

Алена Шоптенко, на днях посетила студию «Твоего дня» и рассказала, каким будет новый сезон:

Мне очень приятно работать вместе с Еленой Коляденко в роли режиссера-постановщика - это нереальный опыт, профессиональный рост в том числе. Последние два сезона я выходила на паркет в качестве танцовщицы вместе с Олегом Винником и Алексеем Яровенко, но рада вернуться в работу над проектом в качестве главного хореографа, чтобы реализовать вместе с командой новые креативные идеи. Я могу сказать, что в новом сезоне мы готовим много интересных сюрпризов для зрителей. Например, на паркет выйдет много новых талантливых танцовщиков, которые поразят всю страну.

Алена отметила, что в качестве участника на паркет не выйдет, но пошутила, что станцует только вместе с Владом Ямой.

На днях телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили Елена Коляденко и Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет «Танцев со звездами» - зрители узнают в ближайшее время.

Напомним,