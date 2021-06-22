Сергей Притула поделился секретом молодости

22 июня 2021 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Сергей Притула поделился секретом молодости
Ведущий Сергей Притула

Ведущий Сергей Притула рассказал о достижениях и планах на будущее.

Читайте такжеСергей Притула вспомнил о ярких моментах, которые он пережил вместе с папой
Что ни день, то праздник! 22 июня день рождения празднует любимый ведущий Нового канала Сергей Притула. Накануне радостного события ведущий шоу «Хто зверху?», «Где логика?» и «Дети против звезд» рассказал о сокровенном.

О достижениях за 40 лет

Констатую, що в мене троє чудових дітей, достатньо великий досвід у професійній царині, яким я не лінуюся ділитись, а також певні здобутки у волонтерському середовищі. Минулого року, окрім звичного військового волонтерства, в мене з’явився благодійний фонд, який займається справами невійськового характеру. Це те, що приносить задоволення.

Ведущий Сергей Притула с семьей / пресс-служба Нового канала

О планах на следующие 40

Найближче десятиліття я буду займатися політичною діяльністю, а далі – побачимо. Сподіваюся, що десь далеко на пенсії зможу більше часу приділяти бавленню з онуками, аніж займатись чимось таким, що забирає стільки часу, як зараз.

О праздновании 40-ка

Читайте такжеТина Кароль рассказала о чувствах к Дану Балану
Мені казали: «Мужики 40 років не святкують, ти не боїшся?» А я запитував у таких людей: «А чому я маю не святкувати?» Мені достеменно так ніхто й не пояснив, у чому полягає природа цього забобону. А я, відверто, не знаю, скільки мені Господь відміряв. Знехтувати можливістю ще раз зібрати за одним столом людей, яких я люблю, які для мене важливі й близькі, не збираюсь. Я страшенно радий, що на день народження приїдуть усі мої брати та друзі зі всієї України. Буде відносно невелика компанія людей, з якими я хочу розділити ще один чудовий вечір нашого з ними спільного життя. 

Ведущий Сергей Притула / пресс-служба Нового канала

О секрете молодости

Можливо, через заняття спортом, або ж гени даються взнаки. Чи, наприклад, тому, що я добре їм і ходжу в шапці (сміється). Але, мабуть, найважливіше, що намагаюся викристалізовувати навколо себе позитив. І тут навіть не про оточення. Зараз всюди дуже багато агресії, перепалок, хейту між людьми, а я намагаюся гіперболізувати все добре, що відбувається, або ж ініціювати його. Мене дуже тішить, що це знаходить відгук у людей. Думаю, позитивні емоції дозволяють залишатись, умовно кажучи, молодим. Не знаю, як зовні, але принаймні всередині. Останній рік у мене Patreon №1 в Україні. Щомісяця люди донатять кошти, якими я потім з великим задоволенням допомагаю дитячим будинкам, реабілітаційним центрам, громадським організаціям, що займаються чимось гідним у цьому житті. Дуже круто, коли ти є посередником між бажанням людей допомогти і фінальним результатом. 

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал Сергей Притула социальные сети новости день рождения звезд

Материалы по теме

Победительница шоу "Холостяк-5" выходит замуж
Новости

Победительница шоу "Холостяк-5" выходит замуж
Хлои Кардашьян рассталась с Тристаном Томпсоном
Новости

Хлои Кардашьян рассталась с Тристаном Томпсоном
Ученые назвали дозу кофе, способную защитить печень от заболеваний
ЗОЖ

Ученые назвали дозу кофе, способную защитить печень от заболеваний
Гороскоп на 23 июня 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 23 июня 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника

Троица 2021: дата, будет ли выходной, традиции праздника
В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Троица 2021: поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек

В плену: певец Артем Никифоров презентовал интимный трек
Пелена: смотреть 6 серию онлайн

Пелена: смотреть 6 серию онлайн
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 12 серию (эфир 17.06.2021)
Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)

Мой мужчина, моя женщина: смотреть онлайн 11 серию (эфир 17.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK