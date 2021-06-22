Сергей Притула поделился секретом молодости
Ведущий Сергей Притула рассказал о достижениях и планах на будущее.
О достижениях за 40 лет
Констатую, що в мене троє чудових дітей, достатньо великий досвід у професійній царині, яким я не лінуюся ділитись, а також певні здобутки у волонтерському середовищі. Минулого року, окрім звичного військового волонтерства, в мене з’явився благодійний фонд, який займається справами невійськового характеру. Це те, що приносить задоволення.
О планах на следующие 40
Найближче десятиліття я буду займатися політичною діяльністю, а далі – побачимо. Сподіваюся, що десь далеко на пенсії зможу більше часу приділяти бавленню з онуками, аніж займатись чимось таким, що забирає стільки часу, як зараз.
О праздновании 40-ка
О секрете молодости
Можливо, через заняття спортом, або ж гени даються взнаки. Чи, наприклад, тому, що я добре їм і ходжу в шапці (сміється). Але, мабуть, найважливіше, що намагаюся викристалізовувати навколо себе позитив. І тут навіть не про оточення. Зараз всюди дуже багато агресії, перепалок, хейту між людьми, а я намагаюся гіперболізувати все добре, що відбувається, або ж ініціювати його. Мене дуже тішить, що це знаходить відгук у людей. Думаю, позитивні емоції дозволяють залишатись, умовно кажучи, молодим. Не знаю, як зовні, але принаймні всередині. Останній рік у мене Patreon №1 в Україні. Щомісяця люди донатять кошти, якими я потім з великим задоволенням допомагаю дитячим будинкам, реабілітаційним центрам, громадським організаціям, що займаються чимось гідним у цьому житті. Дуже круто, коли ти є посередником між бажанням людей допомогти і фінальним результатом.
Напомним,