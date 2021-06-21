Затерянный мир: ТОП-5 фактов о ведущем Геннадии Попенко

16 июня свой день рождения отпраздновал украинский актер и ведущий программы «Затерянный мир» на канале 2+2 Геннадий Попенко.

TV.UA собрал самые интересные факты о шоумене Геннадии Попенко , который уже более 20 лет не сходит с украинских телеэкранов.

1. Геннадий – счастливый семьянин и отец. Уже 12 лет ведущий в браке с Ириной Алексеевой. У пары две дочери – Богдана и Святослава. По словам шоумена, после рождения детей его жизнь перевернулась на 360 градусов:

Мы изменили свое мышление, отношение к себе, к своему времени. Изменили приоритеты. Но многие вещи, которые любили, остались в нашей жизни. Точно так же, как и раньше, ездим на мотоцикле. Но теперь по очереди – то с женой, то с дочерью. Продолжаем путешествовать, просто снизили градус экстремальности поездок, так как ездим теперь вместе с ребенком.

Геннадий Попенко с дочками / пресс-служба канала 2+2

2. Ведущий не раз признавался, что любит активный отдых, риск и экстрим. В его арсенале – черный пояс по джиу-джитсу, дайвинг, экстремальные туры, полумарафоны и даже участие в проекте «Битва», в котором Геннадий вышел на ринг.

Геннадий Попенко во время путешествия / пресс-служба канала 2+2

3. К слову, рисковать Геннадий любит и на съемочной площадке. Несколько лет назад во время съемок проекта «Затерянный мир» (канал 2+2) на трассе для мотокросса ведущему пришлось буквально «полетать» на мотоцикле.

Так как я этой мотодисциплиной не занимался, было не просто и пару раз байк все-таки сбросил неумелого всадника. Как результат – несколько недель хромал и одна кисть практически не работала. Но я должен быть в строю, поэтому не обращаю внимания на травмы и даже после таких ситуаций настраиваюсь на новую съемку.

Геннадий Попенко с Максимом Сухенко / пресс-служба канала 2+2

4. Попенко – не только телеведущий и шоумен, но и востребованный украинский актер. В его фильмографии более 60 проектов («Сувенир из Одессы», «Карпатский рейнджер», «Вызов», «Ты мой», фильм «Будинок „Слово“» и другие).

Геннадий Попенко в фильме "Будинок "Слово" / пресс-служба канала 2+2

5. В рамках проекта «Бакланы на Балканы» Геннадий Попенко вместе с супругой отправился в мотопутешествие на 20 дней. Пара успела объездить пять морей и посетить 10 стран!