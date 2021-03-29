Вызов-2: Геннадий Попенко рассказал, как жена реагирует на экстремальные съемки мужа

Геннадий Попенко откровенно рассказал, почему с легкостью соглашается на экстремальные съемки и как на это реагирует его супруга.

Продолжение драмы «Вызов» познакомит зрителей с новыми историями спасения, громкими происшествиями и событиями, которые будоражили украинцев в течение нескольких последних лет. В одной из серий зрители увидят реконструкцию трагедии в доме одного блогера, которая привела к смерти нескольких людей. По словам актера Геннадия Попенко, режиссеры «Вызова 2» были настроены снимать опасную сцену при участии каскадеров, но он предложил сделать все силами актеров.

С одной стороны – это намного облегчает съемки, а с другой – это риск для актеров, потому что нет особой подготовки. Но я прекрасно понимал, что за чем нужно делать, а если ты на 100% в себе уверен, то берешь и делаешь. Там были особые условия работы, но риска, как по мне, не было. Может, немного взвешенного. Я видел, где был дым и где его не было, где находится аквалангист... конечно, не обошлось без сюрпризов, но мы справились, – рассказал Геннадий Попенко, который в сериале «Вызов 2» сыграл капитана Геннадия Клименко.

Актер к таким вызовам относится очень профессионально – не упускает возможность проявить свои силы и научиться новым навыкам. Так, наконец-то Геннадий Попенко смог продемонстрировать свои навыки дайвинга. А вот родные артиста к таким непростым съемкам относятся с пониманием, единственное, с чем не могут смириться – сильная занятость их отца и супруга.

Моя жена реагирует очень мудро. Хотя бывает, что может дать слабину. Спрашивает: «Как? Все это время ты будешь что-то делать?» Ее удивляет, что порой в 8 утра я уже должен быть на площадке, а заканчиваем мы в 8 вечера. А иногда бывают переработки, и я приезжаю домой, когда все уже спят. Хорошо, когда утром папа успевает отвезти старшую дочку в школу, но это не всегда удается. Жену это немного смущает, – поделился Геннадий Попенко.

Смотрите премьерные серии драмы «Вызов 2» в понедельник, 5 апреля, в 17:10 на телеканале «Украина».

