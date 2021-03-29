Вызов-2: Геннадий Попенко рассказал, как жена реагирует на экстремальные съемки мужа
29 марта 2021 15:20
Вызов-2: актер Геннадий Попенко
пресс-служба
Геннадий Попенко откровенно рассказал, почему с легкостью соглашается на экстремальные съемки и как на это реагирует его супруга.
«Вызов» познакомит зрителей с новыми историями спасения, громкими происшествиями и событиями, которые будоражили украинцев в течение нескольких последних лет. В одной из серий зрители увидят реконструкцию трагедии в доме одного блогера, которая привела к смерти нескольких людей. По словам актера Геннадия Попенко, режиссеры «Вызова 2» были настроены снимать опасную сцену при участии каскадеров, но он предложил сделать все силами актеров.
Смотрите премьерные серии драмы «Вызов 2» в понедельник, 5 апреля, в 17:10 на телеканале «Украина».
С одной стороны – это намного облегчает съемки, а с другой – это риск для актеров, потому что нет особой подготовки. Но я прекрасно понимал, что за чем нужно делать, а если ты на 100% в себе уверен, то берешь и делаешь. Там были особые условия работы, но риска, как по мне, не было. Может, немного взвешенного. Я видел, где был дым и где его не было, где находится аквалангист... конечно, не обошлось без сюрпризов, но мы справились, – рассказал Геннадий Попенко, который в сериале «Вызов 2» сыграл капитана Геннадия Клименко.
Моя жена реагирует очень мудро. Хотя бывает, что может дать слабину. Спрашивает: «Как? Все это время ты будешь что-то делать?» Ее удивляет, что порой в 8 утра я уже должен быть на площадке, а заканчиваем мы в 8 вечера. А иногда бывают переработки, и я приезжаю домой, когда все уже спят. Хорошо, когда утром папа успевает отвезти старшую дочку в школу, но это не всегда удается. Жену это немного смущает, – поделился Геннадий Попенко.
Смотрите премьерные серии драмы «Вызов 2» в понедельник, 5 апреля, в 17:10 на телеканале «Украина».