МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 8 выпуске от 27.03.2021

28 марта 2021 22:00 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 8 выпуске от 27.03.2021
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 8 выпуске от 27.03.2021
instagram.com/masterchefstb

27 марта на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 8 выпуске от 27.03.2021 - читайте на сайте TV.UA.

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В третьем сезоне «МастерШеф. Профессионалы» на СТБ судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский подготовили для битвы черных конкурс, который снился участникам в кошмарах - микрокухню!

В минувшем выпуске «МастерШеф. Профессионалы-3» черные фартуки надели -  Лидия, Руслан, Виктор и Коля. На поверхностях они обнаружили ресторанное блюдо и миникопии всевозможных девайсов. Это были отнюдь не игрушечные плиты, сотейники и сковородки, которыми играются дети, все девайсы - настоящие.

Если в предыдущих сезонах на микрокухне участники имели право приготовить блюдо на свое усмотрение, то в третьем сезоне профессионалам нужно было повторить блюдо-оригинал в уменьшенной версии, соблюдая все пропорции. Лишняя крупинка соли или неправильная степень прожарки —  и участник покидает проект.

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Только настоящий профессионал сможет довести до вкуса и филигранно подать кулинарный минишедевр. С этой задачей справилась Лидия. Ее равиоли Эктор назвал ювелирной работой – даже желток был жидким, как в оригинальной версии.

Владимир похвалил все мини-ингредиенты тако с говядиной и чоризо-сальсой Виктора, а Ольга отметила идеальные пропорции сибаса с хешбрауном Руслана – от соуса до паприки.

У Коли судьи нашли несколько погрешностей, но яйцо на уменьшенном носи-горенге было идентично оригиналу. Эктор был в восторге от невероятной работы участника, ему понравились и чипсы, и рис, и креветки с мясом. Хоть парень не смог идеально соблюсти все пропорции, его блюдо было очень вкусным.

Сегодня задача была непростая, а вся работа – очень скрупулезная. На микрокухне были хоть и микро, но все-таки и ошибки. Однако с основным заданием справились все. Сегодня никто не едет домой! – обрадовал участников Эктор Хименес-Браво.

В восьмом выпуске никто не покинул проект.

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