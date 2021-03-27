МАСКА: кто покинул шоу в 10 выпуске от 27.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 10 выпуске от 27.03.2021

27 марта на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 10 выпуске на сцене шоу выступило 7 постоянных участников, оставшихся в шоу: яркое Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 10 выпуске в номинацию попали Жабеня и Сом. К сожалению, шоу покинул Сом.

Этот участник – тот еще шпион, ведь ему удалось мастерски запутать зрителей. Сначала Сом общался на английском языке, однако затем выяснилось, что он может петь и на русском. Детективы предполагали, что в этом образе могут скрываться актеры Жан-Клод Ван Дамм или Джерард Батлер, звездный кулинар Эктор Хименес-Браво, борец Жан Беленюк, кинорежиссер Любомир Левицкий и телеведущий Андрей Бедняков. В новом выпуске масштабного шоу «МАСКА» герой дал еще несколько подсказок о себе.

Олег Винник отметил, что лунатиком называют мультиартиста MONATIK, но NK | Настя Каменских опровергла версию коллеги, мол Дмитрий так не говорит на английском. Оля Полякова предположила, что Сом – вегетарианец, а это может быть участник группы «Агонь» Антон Савлепов. А вот NK | Настя Каменских хорошо помнит, что герой родился в Европе, но не в Украине, поэтому считает, что это может быть продюсер Иракли Макацария.

Кто скрывался за образом Сома – читайте по ссылке.

Кто скрывался за образом приглашенной звезды – Месяца – читайте по ссылке.