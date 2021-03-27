МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Сома

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Сома

27 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Сома.

27 марта на канале Украина в эфир вышел 10 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА . На сцене выступило семь постоянных участников, оставшихся в шоу, – яркое Солнце, романтический Дракон, трогательное Жабеня, эпатажный Сом, эффектная Бабка, мужественный Носорог и невероятно милый Циклоп.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Жабеня и Сом. Зрители решили, что из этих участников покинет шоу в 10 выпуске и раскроет свою личность Сом.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Сома скрывался бизнесмен Иракли Макацария.

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Сома / пресс-служба

Я сам не знал и не верил, что могу петь, – признался Иракли Макацария. – Открою тайну – никогда не пел в караоке и даже в душе, но благодаря шоу «МАСКА» мне удалось спеть на сцене. Это невероятный опыт! Команда проекта провела потрясающую работу, создавая этот образ. Считаю, что мой Сом был самым лучшим! Я в него влюбился и не знаю, как теперь буду жить со своими шестью кубиками. Наверное, надо откормить пузо и сделать ирокез, как у Сома (смеется).