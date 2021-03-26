МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

26 марта 2021 06:30 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
пресс-служба

27 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 8 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 8 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3: Баттл компромиссов на кухне 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы»! Судьи будут называть блюдо, а участники – компромиссы, на которые готовы пойти ради него. Например, отказаться от плиты, потерять 10 минут или обязательно использовать ливерную колбасу! Кто последний назовет ставку-компромисс, тот и получает право приготовить блюдо. Чем больше блюд - тем больше шансов на победу. Но важно помнить, что по итогу все компромиссы команды объединятся и станут обязательными для приготовления всех блюд! Кто же будет самым смелым, а кто получит черный фартук?

8 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 27.03.2021 в 19:00 на СТБ и 05.04.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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