Где логика?: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2021)

23 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Где логика. 5 выпуск проекта Где логика? от 23.03.2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 5 выпуске шоу Где логика? : на этот раз сразятся представители красоты и юмора. В мужской команде примут участие звезды Improv Live Show Владимир Шумко и Константин Трембовецкий. Женскую сторону представят модель и телеведущая Алла Костромичева и фотограф Соня Плакидюк. Кто из них блеснет остроумием и скоростью мышления? Смотрите прямо сейчас в 5 выпуске шоу Где логика? 2021.

Участники придумают друг другу названия команд

Благодаря мужской команде дуэт Аллы Костромичевой и Сони Плакидюк получил название Калиновая сережка. Девушки не стали долго думать и придумали для Константина и Владимира не менее интересное название – Нежный борщ. В первом раунде Что общего? участники должны понять, что объединяет две картинки, представленные на экране. Владимир Шумко сразу же покажет, что он – сильный игрок, так как его ответы будут просто молниеносными. А Алла Костромичева продемонстрирует умение видеть скрытые смыслы и это станет ее преимуществом в первом раунде. Кто же победит? Узнаете в 1 раунде шоу Где логика? 5 выпуск.

Ласточки, ягнята и сурки собьют с толку участников

Второй раунд Было и сплыло, в котором участникам необходимо понять, чего не хватает на изображениях, которые им покажет Сергей Притула. Владимир Шумко, как оказалось, отлично разбирается в мужском макияже, а Константин Трембовецкий – во Вселенной Гарри Поттера. В раунде Плюс-минус девушки покажут, что умеют мыслить нестандартно и продемонстрируют, что их логика лучше! А вот в четвертом раунде вы узнаете, кто из участников поддерживает отечественные сериалы и разбирается в них лучше всего. Все это смотрите в развлекательном шоу Где логика? 1 сезон 5 выпуск от 23.03.2021.

5 выпуск проекта Где логика? смотрите 23 марта в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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