Где логика?: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2021)

23 марта 2021 03:00 Юлия Туренко
Где логика?: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2021)
Где логика?: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2021)
пресс-служба

23 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Где логика. 5 выпуск проекта Где логика? от 23.03.2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеВар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2021)
Смотрите в 5 выпуске шоу Где логика?: на этот раз сразятся представители красоты и юмора. В мужской команде примут участие звезды Improv Live Show Владимир Шумко и Константин Трембовецкий. Женскую сторону представят модель и телеведущая Алла Костромичева и фотограф Соня Плакидюк. Кто из них блеснет остроумием и скоростью мышления? Смотрите прямо сейчас в 5 выпуске шоу Где логика? 2021.

Участники придумают друг другу названия команд

Благодаря мужской команде дуэт Аллы Костромичевой и Сони Плакидюк получил название Калиновая сережка. Девушки не стали долго думать и придумали для Константина и Владимира не менее интересное название – Нежный борщ. В первом раунде Что общего? участники должны понять, что объединяет две картинки, представленные на экране. Владимир Шумко сразу же покажет, что он – сильный игрок, так как его ответы будут просто молниеносными. А Алла Костромичева продемонстрирует умение видеть скрытые смыслы и это станет ее преимуществом в первом раунде. Кто же победит? Узнаете в 1 раунде шоу Где логика? 5 выпуск.

Ласточки, ягнята и сурки собьют с толку участников

Второй раунд Было и сплыло, в котором участникам необходимо понять, чего не хватает на изображениях, которые им покажет Сергей Притула. Владимир Шумко, как оказалось, отлично разбирается в мужском макияже, а Константин Трембовецкий – во Вселенной Гарри Поттера. В раунде Плюс-минус девушки покажут, что умеют мыслить нестандартно и продемонстрируют, что их логика лучше! А вот в четвертом раунде вы узнаете, кто из участников поддерживает отечественные сериалы и разбирается в них лучше всего. Все это смотрите в развлекательном шоу Где логика? 1 сезон 5 выпуск от 23.03.2021.

5 выпуск проекта Где логика? смотрите 23 марта в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Где логика? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Новый Канал Сергей Притула видео Алла Костромичева телешоу Соня Плакидюк Владимир Шумко телешоу онлайн телешоу 2021 Где логика Костя Трембовецкий

Материалы по теме

Папа рулит-3: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 23.03.2021)
Сериалы

Папа рулит-3: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 23.03.2021)
Папа рулит-3: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 23.03.2021)
Сериалы

Папа рулит-3: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 23.03.2021)
Папик: смотреть 4 серию онлайн
Сериалы

Папик: смотреть 4 серию онлайн
Папик: смотреть 3 серию онлайн
Сериалы

Папик: смотреть 3 серию онлайн

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка
МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK