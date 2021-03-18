МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

18 марта 2021 07:00 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
пресс-служба

20 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 7 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 7 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3: 15 профи отправятся в путешествие на кухне “МастерШеф. Профессионалы”-3. В первом конкурсе участники выберут не капитана, а самый светлый разум команды и его помощника, которым под силу загадки со звездочкой. Интеллектуалы покинут кухню, а в это время их коллеги будут готовить блюда, которые ассоциируются с каждой страной маршрута Эктора Хименес-Браво - Канадой, Марокко, Испанией, Францией, Бельгией, Голландией, Германией, Польшей и Украиной. То есть, 9 блюд всего лишь за 2 часа! Смогут ли профи правильно приготовить, а эрудиты угадать все страны, чтобы спасти команду от битвы черных?

7 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 20.03.2021 в 19:15 на СТБ и 29.03.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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