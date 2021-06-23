Регина Тодоренко рассказала, как праздновала свой день рождения, заразившись коронавирусом

23 июня 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Регина Тодоренко рассказала, как праздновала свой день рождения, заразившись коронавирусом
Телеведущая Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko

14 июня Регина Тодоренко отпраздновала свой день рождения.

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Праздновать свое 31-летия Регина Тодоренко отправилась вместе со своей мамой и сыном за границу. Однако отдых в Турции стал для телеведущей настоящим испытанием.

День рождения обернулся для артистки горем. Регина узнала о смерти своего дедушки. К трагическому известию добавилась еще и болезнь самой певицы.

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В своем блоге в Инстаграм Тодоренко призналась, что на отдыхе заразилась коронавирусом. Она провела 10 дней на самоизоляции, но пережила даже госпитализацию.

Счастливый человек, который почти весь отдых болел коронавирусом, пережил госпитализацию, день рождения провёл с коронавирусом и сидел в изоляции. Спасибо мамуле моей за помощь! Без тебя я бы не справилась! Отдельная благодарность благородному менеджменту отеля, который дал мне отпраздновать по-человечески день рождения! Я плакала, когда меня поздравляли люди, облачённые в скафандры. Что поделать, такие наши реалии! Господи, пусть все будут здоровы!

Регина Тодоренко с сыном / instagram.com/reginatodorenko

Напомним,

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