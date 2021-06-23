Регина Тодоренко рассказала, как праздновала свой день рождения, заразившись коронавирусом
23 июня 2021 00:40
Телеведущая Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
14 июня Регина Тодоренко отпраздновала свой день рождения.
Регина Тодоренко отправилась вместе со своей мамой и сыном за границу. Однако отдых в Турции стал для телеведущей настоящим испытанием.
День рождения обернулся для артистки горем. Регина узнала о смерти своего дедушки. К трагическому известию добавилась еще и болезнь самой певицы.
Счастливый человек, который почти весь отдых болел коронавирусом, пережил госпитализацию, день рождения провёл с коронавирусом и сидел в изоляции. Спасибо мамуле моей за помощь! Без тебя я бы не справилась! Отдельная благодарность благородному менеджменту отеля, который дал мне отпраздновать по-человечески день рождения! Я плакала, когда меня поздравляли люди, облачённые в скафандры. Что поделать, такие наши реалии! Господи, пусть все будут здоровы!
Регина Тодоренко с сыном / instagram.com/reginatodorenko
Напомним,