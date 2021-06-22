Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова рассекретила пол ребенка

Беременная Лиза Арзамасова наконец-то рассказала, рождения кого ожидает - мальчика или девочки.

В семье актрисы Елизаветы Арзамасовой грядут большие перемены. Совсем скоро звезда легендарного сериала «Папины дочки» станет мамой. О том, что девушка беременна, стало известно в конце апреля.

26-летняя Арзамосова опубликовала счастливое видео в Инстаграм, в котором будущий отец подходит к любимой и нежно обнимает ее за уже заметно округлившийся животик.

Перестав замалчивать интересное положение, Лиза вместе с мужем все же не решились раскрыть другого секрета: кто у них родится – мальчик или девочка?!

Лиза Арзамасова и Илья Авербух / instagram.com/liza_arzamasova

СМИ эту информацию будущие родители сами пока рассказывать не хотят, а вот с друзьями - без проблем делятся самым сокровенным в их жизни. О поле будущего малыша проболтался коллега Ильи Авербуха.

Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем, – рассказал знакомый 47-летнего фигуриста.

К слову, будущий малыш для Лизы Арзамасовой станет первенцем, а вот для ее супруга Ильи Авербуха – вторым. У фигуриста от первого брака подрастает 17-летний сын Мартин.

Напомним,