Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова рассекретила пол ребенка
Беременная Лиза Арзамасова наконец-то рассказала, рождения кого ожидает - мальчика или девочки.
26-летняя Арзамосова опубликовала счастливое видео в Инстаграм, в котором будущий отец подходит к любимой и нежно обнимает ее за уже заметно округлившийся животик.
Перестав замалчивать интересное положение, Лиза вместе с мужем все же не решились раскрыть другого секрета: кто у них родится – мальчик или девочка?!
Илья и Лиза ждут сына! Не скрывают этого от своих, но и не рассказывают особо. Они светятся счастьем, – рассказал знакомый 47-летнего фигуриста.
К слову, будущий малыш для Лизы Арзамасовой станет первенцем, а вот для ее супруга Ильи Авербуха – вторым. У фигуриста от первого брака подрастает 17-летний сын Мартин.
Напомним,