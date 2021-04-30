Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова беременна первенцем – видео

30 апреля 2021 13:10 Юлия Туренко
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова беременна первенцем – видео
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова беременна первенцем
instagram.com/liza_arzamasova

В звездной семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха ожидается пополнение.

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Сегодня звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сообщила радостную новость. 26-летняя актриса готовится впервые стать мамой.

На своей странице в Инстаграм артистка поделилась трогательным видеороликом, в котором будущий отец подходит к любимой и нежно обнимает ее за уже заметно округлившийся животик.

Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга! – подписала видео Елизавета.

К слову, будущий малыш для Лизы Арзамасовой станет первенцем, а вот для ее супруга Или Авербуха – вторым. У фигуриста от первого брака подрастает 17-летний сын Мартин.

Отметим, что впервые о романе пары заговорили в июле 2020 года, а уже в сентябре Илья и Лиза подтвердили свои отношения. Было много осуждения со стороны публики, так как разница в возрасте меду Арзамасовой и Авербухом – 22 года. Но пара на хейт не обращает внимания. В декабре 2020 влюбленные поженились.

Свадьба Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха / instagram.com/liza_arzamasova

Напомним,

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