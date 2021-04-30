Від пацанки до панянки-5: новый президент Школы леди и два черных пера – кто отличился в шаге от финала

Эксклюзив 30 апреля 2021 12:50 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: новый президент Школы леди и два черных пера – кто отличился в шаге от финала
Від пацанки до панянки 5 сезон
пресс-служба Нового канала

К чему привели ссоры и драки на девятой неделе обучения в Школе леди - читайте все подробности в нашем материале.

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На прошлой неделе ученица Школы леди Елена #Зая Питын показала себя не с лучшей стороны. Девушка постоянно затевала ссоры с одноклассницами. Более того, очередной ее скандал привел к драке.

Я не ожидала, что две самые женственные участницы реалити «Від пацанки до панянки» на восьмой неделе будут дергать друг друга за волосы и размахивать кулаками, – рассказывает первая заместитель Школы леди Екатерина Виноградова. – К сожалению, эта ошибка будет стоить им дорого.

Именно на той неделе Елена Питын на была выбрана президентом Школы леди. Но драки, ссоры, неуважение к одноклассницам не к лицу правой руке преподавателей.

Педагоги устроили переизбрание президента, – рассказывает Ирина #Бакуля Бакулина. – Каждая ученица должна была назвать имя другого кандидата на эту должность. Валерия #Чича Ткаченко, Вика #Снежка Топчай, Юля #Финиш Кудилинская, Елена #Зая Питын на проголосовали за себя. Мой голос был решающим, и я отдала его за #Чичу. Знаю, что она очень хотела. Лера часто мне помогала на проекте, так что на этот раз я ее поддержала.

Валерия Ткаченко – новый президент Школы Леди, а Елена Питын и Виктория Топчай получили звание худших учениц выпуска и черное перо, – говорит директор Татьяна Мокриди. – Поэтому в течение недели они будут следить за чистотой. Надеюсь, не подерутся за швабру. Уровень их конфликта достиг максимума, девушки не способны находить общий язык друг с другом. Станет ли кто-то из них финалисткой, узнаете в новом выпуске реалити.

Имена всех финалисток и победительницы пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» узнаете 3 мая в 19:00 на Новом канале. Включайте, чтобы не пропустить грандиозный финал!

Напомним,

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