Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 9 выпуске от 26.04.2021

27 апреля 2021 11:35 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 9 выпуске от 26.04.2021
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 9 выпуске от 26.04.2021
пресс-служба Нового канала

Педагоги определились с претендентками на победу в пятом сезоне реалити «Від пацанки до панянки», которое показывает Новый канал.

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В шаге от финала ученицы Школы леди реалити «Від пацанки до панянки» вернулись в детство. Они встретились с маленькими девочками, которые так похожи на них. Каждая напомнила им об отношениях в семье. 

Было много слез, боли и сожаления.

Эта неделя – одна из самых трудных во всем учебном процессе, – рассказывает первый заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Ведь мы хотим, чтобы после проекта девушки продолжили общение со своими родными на совершенно другом уровне – доверия и любви.

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 9 выпуске от 26.04.2021 / пресс-служба Нового канала
Ученицам устроили встречу с родителями. Во время каждой они говорили о самых болезненных проблемах. Психолог реалити Нового канала Наталья Борисова помогла им коммуницировать друг с другом, высказывать свои обиды и, самое главное, научила прощать.

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Неделя выдалась непростой и для педагогов Школы леди, которые должны были озвучить имя тройки финалисток реалити.

Нам было непросто выбрать, поэтому решили провести экспресс-совещание, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Мы сделали сложный выбор и назвали имена двух финалисток. Это Лера #Чича Ткаченко и Ирина #Бакуля Бакулина.

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 9 выпуске от 26.04.2021 / пресс-служба Нового канала
Кто станет третьей финалисткой, узнаем в следующий понедельник в последнем выпуске сезона «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале. Также в следующем выпуске вы узнаете имя победительницы пятого сезона реалити. Включайте, чтобы не пропустить грандиозный выпускной в Школе леди.

Напомним, 

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