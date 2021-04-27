Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 9 выпуске от 26.04.2021
27 апреля 2021 11:35
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 9 выпуске от 26.04.2021
пресс-служба Нового канала
Педагоги определились с претендентками на победу в пятом сезоне реалити «Від пацанки до панянки», которое показывает Новый канал.
«Від пацанки до панянки» вернулись в детство. Они встретились с маленькими девочками, которые так похожи на них. Каждая напомнила им об отношениях в семье.Ученицам устроили встречу с родителями. Во время каждой они говорили о самых болезненных проблемах. Психолог реалити Нового канала Наталья Борисова помогла им коммуницировать друг с другом, высказывать свои обиды и, самое главное, научила прощать.Кто станет третьей финалисткой, узнаем в следующий понедельник в последнем выпуске сезона «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале. Также в следующем выпуске вы узнаете имя победительницы пятого сезона реалити. Включайте, чтобы не пропустить грандиозный выпускной в Школе леди.
Было много слез, боли и сожаления.
Эта неделя – одна из самых трудных во всем учебном процессе, – рассказывает первый заместитель директора Школы леди Екатерина Виноградова. – Ведь мы хотим, чтобы после проекта девушки продолжили общение со своими родными на совершенно другом уровне – доверия и любви.
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 9 выпуске от 26.04.2021 / пресс-служба Нового канала
Нам было непросто выбрать, поэтому решили провести экспресс-совещание, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Мы сделали сложный выбор и назвали имена двух финалисток. Это Лера #Чича Ткаченко и Ирина #Бакуля Бакулина.
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 9 выпуске от 26.04.2021 / пресс-служба Нового канала
Напомним,