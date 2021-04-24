МастерШеф. Профессионалы 3 сезон 12 выпуск: кто покинул шоу

24 апреля на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 12 выпуск кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы-3. Кто покинул шоу в 12 выпуске от 24.04.2021 - читайте на сайте TV.UA.

В ожесточенной битве черных в минувшем выпуске "МастерШеф. Профессионалы-3" на СТБ сразились четверо участников – Руслан, Лидия, Владислав и Виктор. Кто из них распрощался с мечтой о десятке, решил трансформированный десерт!

В 12 выпуске в черных фартуках оказались Руслан, Лидия, Витя, Владислав. Их ждал краш-тест на виртуозность и креативность. Под коробками-загадками они нашли наборы разных продуктов, из которых должны приготовить изысканный десерт. Там был и лук, и чеснок, и капуста, и даже нут. Однако у участников было право выбрать один дополнительный ингредиент из кладовой. Только истинному профи под силу из ингредиентов для карбонары, баноша или фалафеля сделать лакомство.

Лидия превратила вареники в тарт из моркови, капусты и лука с белым шоколадом. Тесто было тонким, консистенция кремов получилась удачной, но участница пожалела шоколада и десерт оказался не очень сладким. Однако в целом пришелся судьям по вкусу.

Владислав из баноша с грибами сделал мороженое с чипсой, эспумой и крамблом. Он показал, как вырос на проекте – чипсы и пена были хорошо проработаны, а их вкус был очень гармоничным. Судьи оценили и десерт, и новые навыки Влада.

Витя доказал свое мастерство, приготовив из ингредиентов для фалафеля сладкий мильфей из нута с чесночным муссом. Презентация была смелой – вертикальный мильфей впечатлил Эктора, как и карамелизованный нут. Но крем Виктора имел насыщенный вкус чеснока, что оказалось не особо выигрышным элементом.

Руслан сразу ошарашил всех выбором дополнительного продукта – тыква! И это сыграло с ним злую шутку, ведь профи так и не смог добыть из нее достаточно сахара и сам себе усложнил задачу. Он попробовал трансформировать карбонару в мильфей, однако блюдо получилось далеко не десертом, а скорее соленой закуской.

Руслан, это хорошо, что вы открыты к экспериментам, но сегодня ваше нестандартное мышление сыграло против вас, и вы провалили задание. Мы вынуждены попрощаться, – сказал Эктор.

К сожалению, в 12 выпуске проект покинул Руслан Яковлев.