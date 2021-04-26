Тарас Цымбалюк рассказал, почему полтора года стеснялся пригласить девушку на свидание

26 апреля 2021 23:45 Юлия Туренко
Тарас Цымбалюк рассказал, почему полтора года стеснялся пригласить девушку на свидание
Актер Тарас Цымбалюк
пресс-служба канала Интер

27 апреля героем программы «Позаочi» стал актер Тарас Цымбалюк. В откровенном интервью ведущей Анастасии Даугуле Тарас рассказал, почему он ждал полтора года, чтобы пригласить девушку на свидание.

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С Тиной Антоненко актер познакомился на съемках клипа Монатика. Тарас Цымбалюк сразу же обратил внимание на привлекательную девушку-гримера, но пообщаться им тогда не удалось.

Позже Тарас нашел профиль Тины в соцсетях, подписался и больше года только наблюдал за ее публикациями, не решаясь пригласить на свидание. Актер признался, что впервые в жизни испытал такое смущение перед девушкой.

Тарас Цымбалюк с Тиной / instagram.com/tina_antonenko

Я посмотрел на эту девушку – и меня как будто прошибло, – признается актер. – Я захожу в ее Instagram – вижу, что она абсолютно не освещает свою жизнь. И сложно понять, есть ли у нее кто-то. Писать «Привет! У тебя есть парень?» – будто мы в школе? Около года я все это анализировал. Потом подумал, что все слишком затянулось. И если не сейчас, то когда? Помню, что отправил смайлик с сердечками на ее сториз – это я уже выжал из себя достаточно (улыбается). Она ответила мне таким же сердечком…. Только к Тине у меня было такое отношение. Не понимаю, почему. Раньше я вел себя намного легкомысленней. А здесь мы месяц переписывались, не виделись, и только потом я пригласил ее на свидание.

Спустя два года Тарас Цымбалюк сделал любимой предложение в прямом эфире телешоу "Танці з зірками", в котором актер принимал участие.

Тарас Цымбалюк сделал предложение руки и сердца своей девушке Тине / кадр из программы

Напомним,

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