Андрей Доманский рассказал, как у него парализовало половину лица: Током били и иголки ставили
22 апреля героем проекта «Позаочі» на канале «Интер» стал телеведущий Андрей Доманский. В откровенном интервью он рассказал о своих самых больших страхах и о заболевании, из-за которого мог остаться без работы.
Андрей Доманский признался, что его самый большой кошмар на сегодняшний день – это потерять работу и не иметь возможности прокормить свою большую семью. Этот страх усилился после того, как однажды у телеведущего парализовало половину лица.
Это была жуткая история, – вспоминает Андрей. – Мы семьей поехали на зимний отдых, кататься на лыжах. И спустя пару дней после празднования Нового года рано утром я подхожу к зеркалу и понимаю, что у меня не функционирует правая половина лица. Я в ужасе, не понимаю, что это такое. Первая мысль была, что это инсульт. Я пошел к какому-то местному коновалу-эскулапу. И он поставил предположительный диагноз: воспаление тройничного нерва. Я выпил какую-то таблетку, шарфиком себя перевязывал. Ничего не болит, но ничего и не проходит.
Вернувшись в Украину, я пошел в больницу, врачи схватились за голову: «Что ж вы сразу не приехали? У вас же воспаление! Вы знаете, что теперь можете остаться таким на всю жизнь?» Я говорю: «Как – на всю жизнь? Мне нельзя! Мне на работу! Мне надо улыбать целое лицо, а не половину». Плюс ко всему я говорить толком не мог. Где-то месяц меня вычухивали: и током били, и массаж делали, и иголки ставили. Я струхнул в какой-то момент. Подумал: «А вдруг это действительно навсегда? Что буду делать? Я же работаю лицом!» Слава Богу, вылечили. Но даже сейчас, когда фотографируюсь с расслабленным лицом, вижу, что правый уголок рта у меня все равно чуть-чуть ниже, чем левый.
Напомним,