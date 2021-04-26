Андрей Доманский рассказал, как у него парализовало половину лица: Током били и иголки ставили

26 апреля 2021 13:10 Юлия Туренко
Андрей Доманский рассказал, как у него парализовало половину лица: Током били и иголки ставили
Телеведущий Андрей Доманский
пресс-служба канала Интер

22 апреля героем проекта «Позаочі» на канале «Интер» стал телеведущий Андрей Доманский. В откровенном интервью он рассказал о своих самых больших страхах и о заболевании, из-за которого мог остаться без работы.

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Телеведущий Андрей Доманский – отец шестерых детей. Несмотря на то, что дети Андрея от трех разных мам, со всеми он поддерживает близкие отношения, всех обеспечивает и делает для них все, что в его силах.

Андрей Доманский признался, что его самый большой кошмар на сегодняшний день – это потерять работу и не иметь возможности прокормить свою большую семью. Этот страх усилился после того, как однажды у телеведущего парализовало половину лица.

Это была жуткая история, – вспоминает Андрей. – Мы семьей поехали на зимний отдых, кататься на лыжах. И спустя пару дней после празднования Нового года рано утром я подхожу к зеркалу и понимаю, что у меня не функционирует правая половина лица. Я в ужасе, не понимаю, что это такое. Первая мысль была, что это инсульт. Я пошел к какому-то местному коновалу-эскулапу. И он поставил предположительный диагноз: воспаление тройничного нерва. Я выпил какую-то таблетку, шарфиком себя перевязывал. Ничего не болит, но ничего и не проходит.

Андрей Доманский с дочками / instagram.com/andreydomanskyi

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По возвращении в Украину, вспоминает Андрей, начался настоящий ужас. Врачи сказали телеведущему, что теперь он может остаться на всю жизнь таким – с рабочей лишь половиной лица.

Вернувшись в Украину, я пошел в больницу, врачи схватились за голову: «Что ж вы сразу не приехали? У вас же воспаление! Вы знаете, что теперь можете остаться таким на всю жизнь?» Я говорю: «Как – на всю жизнь? Мне нельзя! Мне на работу! Мне надо улыбать целое лицо, а не половину». Плюс ко всему я говорить толком не мог. Где-то месяц меня вычухивали: и током били, и массаж делали, и иголки ставили. Я струхнул в какой-то момент. Подумал: «А вдруг это действительно навсегда? Что буду делать? Я же работаю лицом!» Слава Богу, вылечили. Но даже сейчас, когда фотографируюсь с расслабленным лицом, вижу, что правый уголок рта у меня все равно чуть-чуть ниже, чем левый.

Андрей Доманский с женой и дочками / instagram.com/andreydomanskyi

Напомним,

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