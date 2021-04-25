Необычные хобби Павла Вишнякова: бисер, огород и рыбалка

Эксклюзив 25 апреля 2021 22:00 Юлия Туренко
Необычные хобби Павла Вишнякова: бисер, огород и рыбалка
Актер Павел Вишняков
пресс-служба канала 2+2

В детективе «Опер по вызову-5», премьерные серии которого выходят сейчас на канале 2+2, актер Павел Вишняков играет брутального и дерзкого капитана Трофимова.

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Его герой – неисправимый трудоголик, кажется, опера интересуют только расследования и работа. Но в отличие от своего экранного персонажа, Павлу Вишнякову удается находить время и на любимые увлечения. Какие – читайте в материале TV.UA.

1. Картины для мамы

Павел Вишняков признается, что любит вышивать бисером. Первую икону Вишняков сделал для мамы. Сейчас в его «коллекции» более 10 картин! Правда хранятся они не дома – свои творения актер дарит близким и друзьям.

Я занялся этим вопросом, когда у меня были личные проблемы. А сейчас это хобби. Есть время – занимаюсь. Когда ты в этой иголке ковыряешься, задаешь и отвечаешь для себя на многие вопросы. Это возможность побыть реально наедине с самим собой. Это тоже самое, что ездить одному за рулем.

2. Звездный рыбак

По словам актера, его место силы – природа, а идеальный отдых – рыбалка.

Любовь к рыбалке у меня с детства. Первый раз взял удочку в руки в два года. Бабушка повела нас со старшей сестрой на речку. Мы встали, забросили удочки, запутались и гуськом пошли домой. (улыбается) Это была моя первая рыбалка. Еще обожал бегать по берегу собирать рыбу, когда папа с дядей ловили неводом. Кинут две рыбины, я в сетку и бегу довольный домой, – вспоминает актер.

3. Актер-садовник

Павел увлекается садоводством еще с Могилева, откуда он родом. И даже переехав в Киев, несмотря на сложный график съемок, он не бросил любимое дело.

Я арендую квартиру, и у меня есть выход на крышу, где я организовал свой маленький огород. Я скупаю все растения на выброс, которые за копейки продают в магазине, чтобы они не пропадали, и сажу. У меня растут не только цветы, но и огурцы, клубника и даже кусты смородины.

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