Голос країни-11: кто победил в шоу 25.04.2021

25 апреля 2021 23:35 Юлия Туренко
Голос країни-11: кто победил в шоу 25.04.2021
Голос країни-11: кто победил в шоу 25.04.2021
пресс-служба

25 апреля в прямом эфире канала 1+1 состоялся суперфинал 11 сезона шоу Голос країни. Кто победил в шоу Голос країни 11 сезон - читайте на нашем сайте TV.UA.

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Состоялся грандиозный финал главного вокального шоу страны Голос країни-11, где зрители выбрали победителя.

В начале эфира в командах тренеров было по одному участнику: звезда интернета Тёма Паучек в команде MONATIK, «вокалист-душа» Сергей Лазановский в команде DOROFEEVA, парень с уникальным женским голосом Сергей Нейчев в команде Олега Винника, а звезда Ровно Юлия Тимочко - в команде Тины Кароль.

Финал состоялся в три этапа, в каждом из которых шоу покидал один участник. На первом этапе участники исполняли новые песни, которые они до этого еще не пели. Далее зрителей ждало исполнение песни совместно с тренером. Завершающим этапом суперфинала стало исполнение песни, которую участники пели на «слепых прослушиваниях».

И так, по итогам зрительского голосования, победу в шоу, квартиру в Киеве и звание "Голосу країни-11" одержал подопечный Нади Дорофеевой – Сергей Лазановский.

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