Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)

24 апреля 2021 07:00 Юлия Туренко
Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
пресс-служба

В воскресенье, 25 апреля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11. Прямой эфир Голосу країни 11 сезон смотрите онлайн на TV.UA.

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Состоится грандиозный финал главного вокального шоу страны Голос країни-11, где зрители выберут победителя путем голосования.

На данный момент в командах тренеров осталось по одному участнику: звезда интернета Тёма Паучек в команде MONATIK, «вокалист-душа» Сергей Лазановский занял место суперфиналиста в команде DOROFEEVA, парень с уникальным женским голосом Сергей Нейчев поборется за победу в команде Олега Винника, а звезда Ровно Юлия Тимочко - в команде Тины Кароль.

Финал состоится в три этапа, в каждом из которых шоу будет покидать один участник. На первом этапе участники будут исполнять новые песни, которые они до этого еще не пели. По итогам выступления сцену «Голосу країни» покинет один участник и бороться за победу будут уже 3 вокалиста. Далее зрителей ждет исполнение песни совместно с тренером. По результатам зрительского голосования шоу также покинет один участник, и в заключительный этап пройдут всего 2 певца. Завершающим этапом суперфинала станет исполнение песни, которую участники пели на «слепых прослушиваниях».

14 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 25 апреля в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Голос країни смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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