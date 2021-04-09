Голос країни-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2021)
В воскресенье, 11 апреля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.
Бороться за победу будут по пять участников из каждой команды, а уже в следующий этап шоу пройдут только двое. Одного участника будет выбирать тренер, а другого - зрители путем голосования.
Удивит зрителей обновленная технологичная сцена, которая была построена специально для прямых эфиров. Вокалисты будут появляться на сцене, проходя через «дымовой экран». Декорацию дополнят яркие неоновые конструкции и легендарные красные кресла тренеров, в которые сядут MONATIK, DOROFEEVA, Олег Винник и Тина Кароль.
12 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 11 апреля в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.
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