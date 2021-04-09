Голос країни-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2021)

В воскресенье, 11 апреля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.

Состоится долгожданный первый прямой эфир главного вокального шоу «Голос країни-11» , в котором вокалисты будут бороться за победу в проекте. Впервые в истории шоу зрители смогли почувствовать себя пятым тренером, ведь благодаря голосованию у них появилась возможность вернуть в команду тренеров по одному участнику.

Бороться за победу будут по пять участников из каждой команды, а уже в следующий этап шоу пройдут только двое. Одного участника будет выбирать тренер, а другого - зрители путем голосования.

Удивит зрителей обновленная технологичная сцена, которая была построена специально для прямых эфиров. Вокалисты будут появляться на сцене, проходя через «дымовой экран». Декорацию дополнят яркие неоновые конструкции и легендарные красные кресла тренеров, в которые сядут MONATIK, DOROFEEVA, Олег Винник и Тина Кароль.

12 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 11 апреля в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Голос країни смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.