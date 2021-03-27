Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

27 марта 2021 05:00 Юлия Туренко
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
пресс-служба

В воскресенье, 28 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.

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Телеканал 1+1 покажет первый эфир этапа «нокауты» главного вокального шоу страны Голос країни-11, где любимец публики Олег Винник, певец и продюсер MONATIK, известная певица Тина Кароль и digital-открытие года DOROFEEVA будут выбирать участников, которые пройдут в прямые эфиры.

В этом сезоне впервые в истории «Голоса країни» в «нокаутах» появится нововведение, которое однозначно порадует зрителей шоу. Рядом с наставниками появятся «советники», которые будут помогать тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал.

Звездными советниками стали европейский хитмейкер и экс-тренер «Голосу країни» DAN BALAN, который будет помогать Тине Кароль в нелегком выборе участников. Советником digital-открытия года DOROFEEVA стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер MONATIK обратился за помощью к фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника.

10 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 28 марта в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Голос країни смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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