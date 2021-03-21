Голос країни-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

21 марта 2021 21:00 Юлия Туренко
Голос країни-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
пресс-служба

В воскресенье, 21 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.

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Второй эфир этапа «вокальные бои» шоу Голос країни-11, где любимец публики Олег Винник, певец и продюсер MONATIK, известная певица Тина Кароль и digital-открытие года DOROFEEVA, сформировавшие команды и набравшие по 16 уникальных вокалистов, будут бороться за победу в проекте.

9 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Голос країни смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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