Голос країни-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
21 марта 2021 21:00
Голос країни-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
пресс-служба
В воскресенье, 21 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.
Голос країни-11, где любимец публики Олег Винник, певец и продюсер MONATIK, известная певица Тина Кароль и digital-открытие года DOROFEEVA, сформировавшие команды и набравшие по 16 уникальных вокалистов, будут бороться за победу в проекте.
9 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу Голос країни смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.