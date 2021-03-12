Голос країни-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2021)
В воскресенье, 14 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.
Традиционно откроет новый этап общая песня тренеров, которые исполнят известный хит группы Depeche Mode под названием «Personal Jesus».
Также в этом эпизоде покажут, из-за кого Маша Рак не сможет побороть эмоции и закончит ли на этом участие в шоу, и кого тренеры примут решение объединить в дуэт?
8 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 14 марта в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.
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