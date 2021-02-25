Липсинк баттл: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

6 марта на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу звездных пародий Липсинк баттл.

Ведущими шоу Липсинк баттл стали продюсер ПТП и известная певица, тренер «Голосу країни» Тина Кароль, а 36 артистов, телеведущих и спортсменов будут бороться за звание главного пародиста страны.

По формату шоу, известные личности перевоплощаются в популярных артистов и «липсят» их главные хиты. Участники «Липсинк баттла» разобьются на пары и устроят настоящую битву за звание лучшего пародиста. Каждую звёздную пару связывает какая-то жизненная история соперничества, любви, дружбы и т.д.

1 выпуск шоу Липсинк баттл смотрите 6 марта в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Липсинк баттл смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.