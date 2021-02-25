Липсинк баттл: Ксения Мишина раскрыла секрет о своей беременности

6 марта в 20:20 на телеканале «1+1» состоится грандиозная премьера нового шоу звездных пародий под названием «Липсинк баттл», в котором примут участие 36 известных артистов.

Ведущими шоу «Липсинк баттл» стал рэпер ПТП и тренерша «Голоса страны», известная певица Тина Кароль. 24 февраля стало известно, что к шоу присоединится избранник Ксении Мишиной - Александр Эллерт и премьер Национальной Оперы Украины Александр Стоянов. Звезды приняли вызов, который им бросили их вторые половинки в рамках #lipsyncbattle_challenge.

Во время съемок масштабного шоу, которые начались недавно в Киеве, известные звезды, разбившись на пары, пародировали своих кумиров. Кроме того, после выступлений они отвечали на острые вопросы ведущих ПТП и Тины Кароль. Так, актриса Ксения Мишина, отвечая на вопрос ПТП, не беременна ли она, заинтриговала зрителей. Звезда пообещала вскоре показать фотосессию, в которой будет раскрыто все карты.

Актриса Ксения Мишина / пресс-служба канала 1+1

Ведущими бэкстейдж на Youtube-канале звездного шоу стали известны радиоведущие Слава Демин и Татьяна Татарченко. Именно они будут после выступления общаться с участниками шоу, выспрашивая сенсационные и эксклюзивные подробности закулисья.

Отметим, что по правилам шоу звездных пародий «Липсинк Баттл», в первых шести эпизодах каждую субботу будут выступать по шесть суперзвезд, которые будут поделены на пары. А зрители в зале своими аплодисментами определят - кто лучший в паре. Победители трех баттлов в конце вечера в Супербаттле будут сражаться за серебряный пояс, пародируя все одного артиста. Тот, кто заслужит самые громкие аплодисменты - пройдет в Суперфинал, где будет бороться за победу и главный приз проекта - золотой чемпионский пояс «Липсинк баттл».

Напомним,