Бывший муж Алины Гросу впервые рассказал об их разводе

В начале 2020 года Алина Гросу удивила всех неожиданным признанием.

В одном из своих интервью Алина Гросу призналась, что развелась со своим супругом Александром. Их брак оказался недолговечным – пара рассталась спустя полгода.

По словам самой Гросу, инициатором развода стал Александр. Сначала парень предложил певице пожить отдельно. После этого он закрутил роман с женщиной, которая была его старше.

Сейчас Алине приписывают роман с известным актером Романом Полянским. Он является частым героем ее клипов, а недавно вместе с ней выпустил совместную песню.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

А вот бывший муж Алины долго хранил молчание. Однако недавно Александр все-таки впервые назвал причину их расставания. Сделал он это в беседе с журналистами программы «Зірковий шлях».

Причиной развода стало общее желание разойтись. С Алиной не общаюсь, но желаю ей только всего наилучшего и успехов в творчестве, – сказал Комков.

Алина Гросу с бывшим мужем / instagram.com/alina_grosu

Напомним,