Бывший муж Алины Гросу впервые рассказал об их разводе

24 февраля 2021 15:45 Юлия Крутиева
Бывший муж Алины Гросу впервые рассказал об их разводе
Алина Гросу с бывшим мужем
instagram.com/alina_grosu

В начале 2020 года Алина Гросу удивила всех неожиданным признанием.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-5: в Школе леди установили искусственный интеллект Орысю
В одном из своих интервью Алина Гросу призналась, что развелась со своим супругом Александром. Их брак оказался недолговечным – пара рассталась спустя полгода.

По словам самой Гросу, инициатором развода стал Александр. Сначала парень предложил певице пожить отдельно. После этого он закрутил роман с женщиной, которая была его старше.

Сейчас Алине приписывают роман с известным актером Романом Полянским. Он является частым героем ее клипов, а недавно вместе с ней выпустил совместную песню. 

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu
Читайте такжеЛиза Глинская потеряла ребенка во время родов из-за ошибки врачей
А вот бывший муж Алины долго хранил молчание. Однако недавно Александр все-таки впервые назвал причину их расставания. Сделал он это в беседе с журналистами программы «Зірковий шлях».

Причиной развода стало общее желание разойтись. С Алиной не общаюсь, но желаю ей только всего наилучшего и успехов в творчестве, – сказал Комков.

Алина Гросу с бывшим мужем / instagram.com/alina_grosu
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд Алина Гросу социальные сети новости романы звезд Роман Полянский

Материалы по теме

Липсинк баттл: Леся Никитюк и Ксения Мишина стали участницами шоу звездных пародий
Новости

Липсинк баттл: Леся Никитюк и Ксения Мишина стали участницами шоу звездных пародий
Лиза Глинская потеряла ребенка во время родов из-за ошибки врачей
Новости

Лиза Глинская потеряла ребенка во время родов из-за ошибки врачей
Выходите без звонка-4: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 29 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
Непрекрасная леди: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма
Анонсы на ТВ

Непрекрасная леди: на канале Украина состоится премьера 4-серийного фильма

Популярное на сайте

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

Популярное видео

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK