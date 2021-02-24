Бывший муж Алины Гросу впервые рассказал об их разводе
В начале 2020 года Алина Гросу удивила всех неожиданным признанием.
По словам самой Гросу, инициатором развода стал Александр. Сначала парень предложил певице пожить отдельно. После этого он закрутил роман с женщиной, которая была его старше.
Сейчас Алине приписывают роман с известным актером Романом Полянским. Он является частым героем ее клипов, а недавно вместе с ней выпустил совместную песню.
Причиной развода стало общее желание разойтись. С Алиной не общаюсь, но желаю ей только всего наилучшего и успехов в творчестве, – сказал Комков.