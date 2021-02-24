Александр Теренчук – о новом сезоне "Однажды под Полтавой", предложении любимой и жизненных принципах

24 февраля 2021 11:40 Юлия Крутиева
Александр Теренчук – о новом сезоне
Актер Александр Теренчук
пресс-служба

15 февраля на телеканале ТЕТ состоялась премьера 12 сезона ситкома «Однажды под Полтавой», который является самым продолжительным на украинском телевидении среди сериалов.

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Актер Александр Теренчук рассказал о новом сезоне, чем отличается от своего героя и о работе с Александрой Машлятиной на одной площадке.

Что ждет вашего героя в новом сезоне «Однажды под Полтавой»?

– Очень интересные сюжетные повороты. Верунчик поедет в Полтаву, а у Саши появится напарница (играет Александра Машлятина, прим.ред.), которая иногда будет оказывать знаки внимания.

Ваш герой очень нерешительный и никак не может сделать предложение Верунчику, а как вы признались в любви своей жене?

– Действительно, Саша немного трусливый. Я, в отличие от него, был решительным, признался в любви перед родителями моей любимой (Светлана Теренчук, прим.ред). Сделал предложение через 9 месяцев после того, как мы начали встречаться, и все закончилось победой, ведь она мне ответила «Да».

Чем вы похожи и чем отличаетесь от своего героя?

– Если честно, схожи мы только внешностью, потому что по характеру очень разные. Я люблю все быстро делать, очень ответственный, уверенный в своих решениях и всегда иду к поставленной цели. Один из моих небольших девизов – где положил, там и возьми, а также – порядок всегда бьет класс.

Как вам работалось вместе с Александрой Машлятиной?

– Я не был с ней близко знаком до «Однажды под Полтавой». Но с первых дней она показала себя, как положительного, хорошего человека, а работа на площадке проходила легко, приятно, мы поддерживали друг друга. Я, как более опытный, в начале мог дать какие-то корректировки, подсказки, а дальше Саша сама все делала качественно. С ней было очень приятно работать.

Вы по большей части занимаетесь юмором, снимаетесь в комедийных сериалах, а хотели бы попробовать себя в каком-то другом жанре?

– Я актер, который снимается преимущественно в юмористических проектах, но на сегодняшний день мне этого хватает. Ведь у меня есть и другие, не менее важные, полномочия – я депутат Винницкого городского совета и плодотворно работаю на благо города.

Напомним,

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