Від пацанки до панянки-5: участницей проекта стала Insta-зависимая девушка

Психолог Школы леди проекта «Від пацанки до панянки» (Новый канал) рассказала, как зависимость от материального может стать психологической проблемой.

Участницами пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» стали девушки с Zависимостями от алкоголя, наркотиков, мнения окружающих, а еще – от вещей.

Хотя эта зависимость не относится к клиническим заболеваниям, как, скажем, наркомания или алкоголизм. Но является не менее серьезной психологической проблемой, которая может привести к очень неприятным последствиям.

Одна из наших участниц этого сезона – инстаблогер, которая зарабатывает деньги на своей странице в социальных сетях, – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Девушка весь день проводит с телефоном в руках и не имеет больше никаких увлечений. Разве что – брендовые вещи, за которые она готова отдавать все деньги. Участница считает себя образцом стиля. Чтобы ее день проходил веселее, девушка любит употреблять легкие наркотики, которые курит прямо на глазах у матери. На проекте хочет решить свои психологические проблемы и найти смысл жизни.

Від пацанки до панянки-5: участницей реалити стала Insta-зависимая девушка / пресс-служба Нового канала

По словам директора Школы леди Татьяны Мокриди, брендомания – болезнь нашего времени.

К сожалению, есть девушки, которые готовы отдать последние деньги за вожделенные джинсы, сумки, платья и щеголять ними перед друзьями, – говорит директор. – А еще часто отсутствие на молодых людях брендовых вещей становится причиной для травли в их среде. Представляете, что в этих головах?! И такая Zависимая от вещей девушка попалась мне в Школе леди.

К сожалению, зависимость от материального стала ее непреодолимой слабостью.

Подавляющее большинство людей, особенно женщины, стремятся к комфорту, любят красивую одежду, обувь, украшения, – говорит психолог Школы леди Наталия Борисова. – Нам необходим определенный уровень материальных благ, чтобы чувствовать себя полноценными. Но когда любовь к материальному становится культом, фетишем, если уже не представляешь жизни без любимых вещей – это, конечно же, перебор. Такая психологическая зависимость становится непреодолимым барьером.

Від пацанки до панянки-5: участницей реалити стала Insta-зависимая девушка / пресс-служба Нового канала

По словам Наталии, люди часто сравнивают свою жизнь с судьбой более материально обеспеченных лиц. Они начинают чувствовать себя обделенными и за счет покупок новых вещей пытаются, так сказать, «восстановить статус-кво», повысить самооценку и почувствовать свою значимость.

Впоследствии чрезмерная концентрация на материальных ценностях может стать болезненной и сделать нашу жизнь труднее, – объясняет психолог. – В погоне за эфемерным человек начинает приносить в жертву более дорогое в своей жизни, влезать в долги, портить отношения с близкими и друзьями.

Сумеет ли участница Школы леди переосмыслить свое отношение к дорогим вещам, узнаете 1 марта в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним,