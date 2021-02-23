Від пацанки до панянки-5: участницей проекта стала Insta-зависимая девушка

23 февраля 2021 15:50 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-5: участницей проекта стала Insta-зависимая девушка
Від пацанки до панянки-5: участницей реалити стала Insta-зависимая девушка
пресс-служба Нового канала

Психолог Школы леди проекта «Від пацанки до панянки» (Новый канал) рассказала, как зависимость от материального может стать психологической проблемой.

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Участницами пятого сезона реалити «Від пацанки до панянки» стали девушки с Zависимостями от алкоголя, наркотиков, мнения окружающих, а еще – от вещей. 

Хотя эта зависимость не относится к клиническим заболеваниям, как, скажем, наркомания или алкоголизм. Но является не менее серьезной психологической проблемой, которая может привести к очень неприятным последствиям.

Одна из наших участниц этого сезона – инстаблогер, которая зарабатывает деньги на своей странице в социальных сетях, – рассказывает руководитель проекта Ксения Бабенко. – Девушка весь день проводит с телефоном в руках и не имеет больше никаких увлечений. Разве что – брендовые вещи, за которые она готова отдавать все деньги. Участница считает себя образцом стиля. Чтобы ее день проходил веселее, девушка любит употреблять легкие наркотики, которые курит прямо на глазах у матери. На проекте хочет решить свои психологические проблемы и найти смысл жизни.

Від пацанки до панянки-5: участницей реалити стала Insta-зависимая девушка / пресс-служба Нового канала

По словам директора Школы леди Татьяны Мокриди, брендомания – болезнь нашего времени.

К сожалению, есть девушки, которые готовы отдать последние деньги за вожделенные джинсы, сумки, платья и щеголять ними перед друзьями, – говорит директор. – А еще часто отсутствие на молодых людях брендовых вещей становится причиной для травли в их среде. Представляете, что в этих головах?! И такая Zависимая от вещей девушка попалась мне в Школе леди.

К сожалению, зависимость от материального стала ее непреодолимой слабостью.

Подавляющее большинство людей, особенно женщины, стремятся к комфорту, любят красивую одежду, обувь, украшения, – говорит психолог Школы леди Наталия Борисова. – Нам необходим определенный уровень материальных благ, чтобы чувствовать себя полноценными. Но когда любовь к материальному становится культом, фетишем, если уже не представляешь жизни без любимых вещей – это, конечно же, перебор. Такая психологическая зависимость становится непреодолимым барьером.

Від пацанки до панянки-5: участницей реалити стала Insta-зависимая девушка / пресс-служба Нового канала

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По словам Наталии, люди часто сравнивают свою жизнь с судьбой более материально обеспеченных лиц. Они начинают чувствовать себя обделенными и за счет покупок новых вещей пытаются, так сказать, «восстановить статус-кво», повысить самооценку и почувствовать свою значимость.

Впоследствии чрезмерная концентрация на материальных ценностях может стать болезненной и сделать нашу жизнь труднее, – объясняет психолог. – В погоне за эфемерным человек начинает приносить в жертву более дорогое в своей жизни, влезать в долги, портить отношения с близкими и друзьями.

Сумеет ли участница Школы леди переосмыслить свое отношение к дорогим вещам, узнаете 1 марта в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним, 

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