МАСКА: Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа и закружила в танце Олега Винника

20 февраля на канале «Украина» вышел 5 выпуск грандиозного шоу «МАСКА», в котором таинственные участники продолжают удивлять зрителей.

На сцене проекта обольстительная Роза поразила чувственным исполнением хита «Белые розы». Под такую романтическую песню не удалось усидеть звездным детективам шоу NK | Насте Каменских и Олегу Виннику.

Волшебная Роза тронула зрителей невероятным выступлением. Участница представила всем известный хит группы «Ласковый май» в новой неожиданной интерпретации. От такого эффектного номера прослезился даже Андрей Данилко. А NK | Настя Каменских и Олег Винник закружились в романтическом танце.

Потап, как тебе повезло, – отметил в эфире канала «Украина» Олег Винник, танцуя в паре с Настей.

К слову, в пятом эфире самого загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» поп-дива поразила кардинальной сменой имиджа, представ с прической каре. Настя выбрала черно-белый кожаный костюм, состоящий из мини-юбки и топа, а дополнила образ черными ботфортами и оригинальным головным убором. Подписчики оставили сотни комментариев, отметив, что певице очень идет такой лук во французском стиле.

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу гипершоу «МАСКА» покинула зажигательная Коза. Большинство детективов были убеждены, что в этом образе скрывалась певица и телеведущая Оля Цибульская, но когда участница-затейница сняла маску, все были шокированы – там скрывалась звездный психолог Наталья Холоденко.

А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите самое звездное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,