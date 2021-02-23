МАСКА: Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа и закружила в танце Олега Винника
20 февраля на канале «Украина» вышел 5 выпуск грандиозного шоу «МАСКА», в котором таинственные участники продолжают удивлять зрителей.
Волшебная Роза тронула зрителей невероятным выступлением. Участница представила всем известный хит группы «Ласковый май» в новой неожиданной интерпретации. От такого эффектного номера прослезился даже Андрей Данилко. А NK | Настя Каменских и Олег Винник закружились в романтическом танце.
Потап, как тебе повезло, – отметил в эфире канала «Украина» Олег Винник, танцуя в паре с Настей.
Как сообщалось ранее, в минувшую субботу гипершоу «МАСКА» покинула зажигательная Коза. Большинство детективов были убеждены, что в этом образе скрывалась певица и телеведущая Оля Цибульская, но когда участница-затейница сняла маску, все были шокированы – там скрывалась звездный психолог Наталья Холоденко.
А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите самое звездное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,