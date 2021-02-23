МАСКА: Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа и закружила в танце Олега Винника

23 февраля 2021 11:35 Юлия Крутиева
МАСКА: Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа и закружила в танце Олега Винника
Певец Олег Винник
пресс-служба

20 февраля на канале «Украина» вышел 5 выпуск грандиозного шоу «МАСКА», в котором таинственные участники продолжают удивлять зрителей.

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На сцене проекта обольстительная Роза поразила чувственным исполнением хита «Белые розы». Под такую романтическую песню не удалось усидеть звездным детективам шоу NK | Насте Каменских и Олегу Виннику.

Волшебная Роза тронула зрителей невероятным выступлением. Участница представила всем известный хит группы «Ласковый май» в новой неожиданной интерпретации. От такого эффектного номера прослезился даже Андрей Данилко. А NK | Настя Каменских и Олег Винник закружились в романтическом танце.

Потап, как тебе повезло, – отметил в эфире канала «Украина» Олег Винник, танцуя в паре с Настей.

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К слову, в пятом эфире самого загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» поп-дива поразила кардинальной сменой имиджа, представ с прической каре. Настя выбрала черно-белый кожаный костюм, состоящий из мини-юбки и топа, а дополнила образ черными ботфортами и оригинальным головным убором. Подписчики оставили сотни комментариев, отметив, что певице очень идет такой лук во французском стиле.

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу гипершоу «МАСКА» покинула зажигательная Коза. Большинство детективов были убеждены, что в этом образе скрывалась певица и телеведущая Оля Цибульская, но когда участница-затейница сняла маску, все были шокированы – там скрывалась звездный психолог Наталья Холоденко.

А кого из загадочных участников рассекретят зрители в следующем эфире? Смотрите самое звездное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

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