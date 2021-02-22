Слава Каминская поделилась интересными фактами из личной жизни

22 февраля 2021 17:35 Юлия Крутиева
Слава Каминская поделилась интересными фактами из личной жизни
Певица Слава Каминская
пресс-служба Нового канала

Певица Слава Каминская призналась, о чем у нее спрашивают дети.

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Украинская певица из группы «НеАнгелы» Слава Каминская воспитывает двух замечательных детей – дочь Лауру и сыночка Леона. Малышам сейчас 5 и 6 лет, поэтому период ярких вопросов – в самом разгаре. 

На съемках нового шоу «Где логика?» (Новый канал) артистка призналась, что часто теряется от детских фраз, а иногда и смущается. Но чаще смеется.

Они постоянно задают множество вопросов то мне, то Эдгару, – рассказывает Каминская. – Например, спрашивают, когда свадьба. К тому же, наша с ним (Слава рассталась с мужем почти два года назад – прим. ред.) Хотя, мне кажется, их в этом плане больше всего интересует веселая вечеринка. Конечно, мы отвечаем на все в шутливой форме, но в тупик меня детвора загоняет часто. Порой не так даже с вопросами, как с просьбами. Купить ящерицу, например. А здесь какие могут быть аргументы, если мама просто боится (но никогда в этом не признается). А еще Леон недавно спросил, например, что означает «звонок, будто выстрел в спину», которые услышал в песне. Так толкование слова «неожиданно» я еще не объясняла. Было сложно.

Слава Каминская с детьми / пресс-служба Нового канала
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Самое интересное, что стандартный вопрос: «Откуда берутся дети?» в семье не звучит.

Этого вопроса я не слышала, потому что они уже знают, что были у мамы в животике, – объясняет артистка. – Я им показывала фото, где была беременна. Каким образом дети попали в живот, мы с папой еще не объясняли. Вообще, считаю, может, папа лучше объяснит, ведь он врач. Анатомические метаморфозы ему ближе (смеется).

Слава Каминская с детьми / пресс-служба Нового канала
Напомним,

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