Слава Каминская призналась, что испытывает удовольствие от страданий: Мне нравится взлетать и падать
Певица Слава Каминская в новом посте в Instagram поразмыслила о страданиях.
Исполнительница и сама порой любит побывать в состоянии меланхолии. Тогда Слава посвящает себя творчеству.
Страдать или не страдать – это выбор. С уверенностью могу сказать, что реально существуют люди, которым нравится состояние страдания. Сколько чувственной поэзии было рождено в самобичевании. Сколько людей прошли красочный путь от мук к воскрешению... Я, например, всегда найду повод заняться самокопанием, найду малейшие причины – и упаду в эту «свою атмосферу». В такие моменты чаще всего я пишу стихи, которые никому не показываю (ну, почти никому),‒ признается солистка «НеАнгелов».
Артистка даже начала величать себя «Королевой драмы» ‒ настолько ей нравится ощущать на себе спектр таких эмоций.
Drama queen – мое второе имя (Первое – не для широкого обзора). Мне нравится взлетать и падать, сгорать, а потом – возникать из пепла. Этакое биполярное развлечение,– рассказывает Каминская.
К чему я это все: мы часто пытаемся помочь, а на самом деле только мешаем! Нравится человеку грустить – оставьте его в покое, пусть покайфует.
Напомним,