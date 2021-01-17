Слава Каминская призналась, что испытывает удовольствие от страданий: Мне нравится взлетать и падать

17 января 2021 18:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская призналась, что испытывает удовольствие от страданий: Мне нравится взлетать и падать
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Певица Слава Каминская в новом посте в Instagram поразмыслила о страданиях.

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Знаменитость с уверенностью заявила, что существуют такие люди, которым нравится страдать. Именно в этом состоянии им комфортнее всего, поэтому не стоит стараться их оттуда «вытащить».

Исполнительница и сама порой любит побывать в состоянии меланхолии. Тогда Слава посвящает себя творчеству.

Страдать или не страдать – это выбор. С уверенностью могу сказать, что реально существуют люди, которым нравится состояние страдания. Сколько чувственной поэзии было рождено в самобичевании. Сколько людей прошли красочный путь от мук к воскрешению... Я, например, всегда найду повод заняться самокопанием, найду малейшие причины – и упаду в эту «свою атмосферу». В такие моменты чаще всего я пишу стихи, которые никому не показываю (ну, почти никому),
 ‒ признается солистка «НеАнгелов».

Певица Слава Каминская / социальная сеть Instagram

Артистка даже начала величать себя «Королевой драмы» ‒ настолько ей нравится ощущать на себе спектр таких эмоций.

Drama queen – мое второе имя (Первое – не для широкого обзора). Мне нравится взлетать и падать, сгорать, а потом – возникать из пепла. Этакое биполярное развлечение,
– рассказывает Каминская.

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Звезда подытожила, что грустных людей, чаще всего, стараются развеселить, а это делать вовсе не обязательно. Очень часто это попросту никому не нужно.

К чему я это все: мы часто пытаемся помочь, а на самом деле только мешаем! Нравится человеку грустить – оставьте его в покое, пусть покайфует.

Напомним,

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