Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами в одинаковых купальниках: как две капли ‒ фото
17 января 2021 13:00
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram
Семейство Оли Поляковой проводит январские каникулы на Мальдивах. Оттуда исполнительница регулярно делится яркими снимками в своем Instagram.
Читайте такжеЗвезда сериала "На твоей стороне" Дана Абызова впервые станет мамой: первое фото с животикомВ этот раз суперблондинка опубликовала серию сексуальных кадров с 15-летней дочерью Машей. Девушки нарядились в одинаковые сдельные купальники и позировали на песчаном берегу.
На снимках невозможно не заметить, что черты лица и типы фигур звездной мамы и дочери имеют определенное сходство.
Пофоткались немножко. Это всегда стресс, всегда скандал, но по нас не видно. Спасательницы Мальдиву в действии! Нам понравилось, а вам? Кто на первой фотке заметил папу?‒ поинтересовалась Полякова.
Напомним,
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