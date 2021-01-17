Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами в одинаковых купальниках: как две капли ‒ фото

17 января 2021 13:00 Катерина Даниленко
Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами в одинаковых купальниках: как две капли ‒ фото
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram

Семейство Оли Поляковой проводит январские каникулы на Мальдивах. Оттуда исполнительница регулярно делится яркими снимками в своем Instagram.

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В этот раз суперблондинка опубликовала серию сексуальных кадров с 15-летней дочерью Машей. Девушки нарядились в одинаковые сдельные купальники и позировали на песчаном берегу.

На снимках невозможно не заметить, что черты лица и типы фигур звездной мамы и дочери имеют определенное сходство.

Пофоткались немножко. Это всегда стресс, всегда скандал, но по нас не видно. Спасательницы Мальдиву в действии! Нам понравилось, а вам? Кто на первой фотке заметил папу?
‒ поинтересовалась Полякова.

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Пользователи Сети с восторгом восприняли пляжные снимки артистки: «Кровь не водица», «Классные», «Мама родила копию себя», «Девочки, вы красавицы», «Замечательные», «Два измерения в одном кадре», «Оля, Вы с Машей прекрасны», «Как сестрички».

Напомним,

 

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