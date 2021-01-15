Мика Ньютон рассказала о позитивных результатах в борьбе с раком яичников

15 января 2021 11:40 Юлия Крутиева
Мика Ньютон рассказала о позитивных результатах в борьбе с раком яичников
Певица Мика Ньютон
instagram.com/mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон уже продолжительное время живет в США.

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За границей Мика Ньютон смогла не только найти работу, но и встретить свою любовь. В 2018 году певица вышла замуж за владельца модельного агентства Криса Сааведру.

Однако прошлой осенью звезда призналась, что ей диагностировали рак яичника. Сегодня на странице в Инстаграм 34-летняя Ньютон поделилась фотографией с больницы и рассказала, как протекает лечение.

Не обошлось без позитивных месседжей. Певица отметила, что борьба с раком показывает позитивные изменения. Идти на поправку ей помогают не только врачи, но и молитвы и оптимистическое настроение.

Врачи сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии, но самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой. Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать все то, через что мы прошли ... но произошло чудо! – пишет Ньютон. – Через неделю пришли анализы, которые показали, что у меня первая стадия, поэтому в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть.

Певица Мика Ньютон / instagram.com/mikanewton
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Мика также посоветовала людям, которые сталкиваются со страшными болезнями, никогда не сдаваться и не отказываться от своей мечты.

Я искренне верю, что вся духовная работа, которую я проработала до операции, сработала! – пишет певица. – Трое онкологов, которые были на операции, не поверили результатам анализов! Я знаю одно: если вы примете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены.

Напомним, 

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