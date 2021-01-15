Марина Боржемская впервые рассказала о свиданиях после болезненного развода с Узелковым

2 года назад стало известно о расставании супружеской пары Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова.

С той поры в СМИ появлялось много информации о причинах развода супругов, Марина и Вячеслав называли разные версии распада их семьи, что произошло на самом деле и где правда – не известно.

У бывших супругов подрастает двое прекрасных деток – Роберт и Оливия. Они остались жить с мамой, но когда у отца появляется желание увидеть своих наследников – Марина этому не препятствует. Однако сама с Узелковым не пересекается.

Марина Боржемская с сыном и дочкой / instagram.com/uzelkova.marina

Что касается личной жизни Вячеслава, то в своем Инстаграм он, отвечая на вопросы подписчиков, заявлял, что у него появилась женщина. А вот Боржемская все это время была не готова начинать новые отношения с мужчиной.

Но время на месте не стоит и сейчас Марина готова впустить в свою жизнь любовь. В своем микроблоге фитнес-тренер рассказала, как сходила на свидание. Однако там ее ждало разочарование.

Недавно я сходила на свидание с молодым человеком, – пишет в Сети Марина Боржемская. – Позволила себе побыть девочкой и вспомнить, как это все происходит. Прекрасный мужчина, который казался просто идеальным. Но вместе со встречей пришло... разочарование – он говорил лишь о себе и я совершенно не почувствовала заинтересованности во мне. Так и не поняла, зачем пригласил на ужин. Возможно, он переволновался? Или хотел произвести впечатление и показать свои лучшие качества? У девочек всегда столько мыслей в голове после свиданий.

instagram.com/uzelkova.marina

Напомним,