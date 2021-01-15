Марина Боржемская впервые рассказала о свиданиях после болезненного развода с Узелковым

15 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Марина Боржемская впервые рассказала о свиданиях после болезненного развода с Узелковым
Фитнес-тренер марина Боржемская
instagram.com/uzelkova.marina

2 года назад стало известно о расставании супружеской пары Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова.

Читайте такжеНадя Дорофеева рассказала о серьезной ссоре с мужем из-за хлеба
С той поры в СМИ появлялось много информации о причинах развода супругов, Марина и Вячеслав называли разные версии распада их семьи, что произошло на самом деле и где правда – не известно.

У бывших супругов подрастает двое прекрасных деток – Роберт и Оливия. Они остались жить с мамой, но когда у отца появляется желание увидеть своих наследников – Марина этому не препятствует. Однако сама с Узелковым не пересекается.

Марина Боржемская с сыном и дочкой / instagram.com/uzelkova.marina

Читайте такжеМАСКА: озвучены правила загадочного шоу
Что касается личной жизни Вячеслава, то в своем Инстаграм он, отвечая на вопросы подписчиков, заявлял, что у него появилась женщина. А вот Боржемская все это время была не готова начинать новые отношения с мужчиной.

Но время на месте не стоит и сейчас Марина готова впустить в свою жизнь любовь. В своем микроблоге фитнес-тренер рассказала, как сходила на свидание. Однако там ее ждало разочарование.

Недавно я сходила на свидание с молодым человеком, – пишет в Сети Марина Боржемская. – Позволила себе побыть девочкой и вспомнить, как это все происходит. Прекрасный мужчина, который казался просто идеальным. Но вместе со встречей пришло... разочарование – он говорил лишь о себе и я совершенно не почувствовала заинтересованности во мне. Так и не поняла, зачем пригласил на ужин. Возможно, он переволновался? Или хотел произвести впечатление и показать свои лучшие качества? У девочек всегда столько мыслей в голове после свиданий.

instagram.com/uzelkova.marina

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд разводы звезд социальные сети Вячеслав Узелков отношения новости Инстаграм Марина Боржемская

Материалы по теме

Борис Грачевский умер от коронавируса
Новости

Борис Грачевский умер от коронавируса
МАСКА: озвучены правила загадочного шоу
Новости

МАСКА: озвучены правила загадочного шоу
Сергей Притула посвятил любимой жене трогательные слова в ее День рождения: фото именинницы
Новости

Сергей Притула посвятил любимой жене трогательные слова в ее День рождения: фото именинницы
Фаршированная курица, запеченная в духовке целиком: хитрости и тонкости приготовления блюда
Еда и рецепты

Фаршированная курица, запеченная в духовке целиком: хитрости и тонкости приготовления блюда

Популярное на сайте

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых

Лучшие щедривки и посевалки на старый Новый год 2021 для детей и взрослых
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Популярное видео

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)

Шоу Макса Барских "СЕМЬ" – смотреть онлайн (эфир от 08.01.2021)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

Звана вечеря 2 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
Филин: смотреть 15 серию онлайн

Филин: смотреть 15 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK